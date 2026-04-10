Slušaj vest

Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper govorio je o tome kako novinari sa blokaderskih emisija "posthumno dehumanizuju nastradalu studentkinju" M.Ž. na Filozofskom fakultetu, objašnjavajući da ni jednom nisu izgovorili njeno ime u svom izveštavanju.

- Zapamtite imena Igor Božić, Slobodan Georgiev, Žana Bulajić, Žaklina Tatalović, Mladen Savatović sa televizije N1 i Nova S. 14 dana. Punih 14 dana. Nijednom nisu izgovorili ime preminule studentkinje Milice Živković. Nijednom. Ni u jednom tekstu, ni u jednom javljanju sa terena, ni u jednom televizijskom izveštaju za vesti. A znate zašto oni to rade?

To je posthumna dehumanizacija nastradale Milice Živkoviće. Oni žele i u smrti da se njeno ime ne zna. Zato što znaju da su blokaderi odgovorni za njenu smrt.Na ovaj ili onaj način. Zato što znaju da postoji odgovornost uprave fakulteta, koja je dozvolila to što je dozvolila da se dešava na filozofskom fakultetu. I zato treba iz njihovog medijskog ugla Milicu Živković predstaviti samo kao broj jedan. Ništa. To nije osoba. To nije osoba sa imenom i prezimenom - ističe on.

Prema njegovim rečima, to je medijska specijalna operacija.

- Da ne bi prosečan čitalac, gledalac, osetio empatiju prema Milici Živković, ona ne sme da ima ime. Ona treba da bude samo broj ili nastradala studentkinja. Sramotno. Za ceo život nekih bude sramota zbog toga što rade. Ali to je ono što od njih i očekujemo. To rade poslednjih 16 meseci. I to će nastaviti da rade još malo. Verujem da će novo rukovodstvo uskoro da završi priču sa celom takvom ekipom koja je na N1 i Nova S. Dolazi vreme odgovornosti. Dolazi vreme i medijske odgovornosti. I dolazi vreme jedne moralne odgovornosti koje će svako od njih nositi u svom daljem životu. Još jednom ću ponoviti. Sramota da ih bude što nisu nijednom izgovorili ime Milice Živković - zaključio je Piper.