Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je nakon sednice Saveta bezbednosti UN o KiM da je Srbija iskoristila priliku da se njen glas čuje i da u vreme globalne krize bez presedana iznese činjenice o onome kroz šta polaze Srbi na KiM bez besa i mržnje, pokazujući da je zemlja koja podržava međunarodno pravo, Povelju UN i nepovredivost granica u uslovima u kojima se međunarodni poredak ruši.

Đurić je novinarima rekao da je danas na sednici SB UN govorio ne samo kao diplomata i ministar spoljnih poslova, već u ime onih čiji glas ne može da se čuje, u ime majki, sestara, sinova i ćerki čiji su očevi iza rešetaka na KiM samo zato što su Srbi, kao i u ime penzionera koji moraju na ponižavajući način da prolaze tretman Aljbina Kurtija da bi podigli zaslužene penzije, u ime zdravstvenih radnika kojima se uskraćuje pravo da spovedu Hipokratovu zakletvu lečeći Srbe, Albance i sve druge.

„Iskoristili smo sednicu SB UN o Kosovu i Metohiji, u vreme globalne krize bez presedana, da predstavimo činjenice o onome kroz šta Srbi prolaze na Kosovu i Metohiji, bez besa i mržnje. Pokazali smo doslednost kao zemlja koja podržava međunarodno pravo, Povelju UN i nepovredivost granica u uslovima u kojima se međunarodni poredak ruši“, rekao je Đurić, poručujući da Srbija podržava rad Unmika.

Ukazao je da je, sa druge strane, predstavnik Prištine pokušao da „gurne stvari pod tepih“ i prikaže Prištinu kao „oazu demokratije, napretka i razvoja“, a Srbiju kao agresora i kao centar iz kojeg se destabilizuje region.

„Ali, retorika i ton koji je Gljauk Konjufca pokazao čini mi se da nije rezonovala kod članica koje su umorne od činjenice da aoni koji jednostranim potezuma neprekidno destabilizuju situaciju pokušavaju da se predstave kao nešto sastivm drugo od onoga što jesu“, jasan je Đurić.

On je naveo da je današnja debata do kraja iskorišćena prilika da se čuje glas Srbije i da se iznesu činjenice pred 193 članice svetske organizacije.

„Da se ukaže na to da proces priznanja ne da nije završen, već da je 28 država povuklo priznanje u poslednjem periodu i da pokažemo da je Srbija pod administracijom Aleksandra Vučića i ove vlade zemlja okrenuta budućnosti, dijalogu, saradnji i poštovanju“, rekao je šef srpske diplomatije.

Dodao je da u Njujorku danas nije govorio samo u ime Srba, već i u ime Bošnjaka i Goranaca, koji su izloženi asimilaciji i pritisku na Kosovu, ali, ponovio je – bez mržnje, sa poštovanjem prema albanskom narodu i sa pruženom rukom saradnje.

„Na potpuno drugačiji način od onoga kako to radi Aljbin Kurti i njegov režim“, dodao je Đurić.

Preneo je da su njegov istup u Njujorku danas pohvalili i predstavnici SAD i drugih zapadnih zemalja, pored ruskih i kineskih prijatelja.

„Rekli su mi – ’odlično, podržali ste Srbe, hrišćane, ali ste zadržali izbalansiran stav, bez mržnje, drugačije od predstavnika Prištine’. I to je ono što pravi razliku. Uvek je lakše pribeći najoštrijoj retoric, ali mi smo naoružani činjenicama, a one su najmoćnije oružhe koje na kraju uvek pobeđuje“, naznačio je Đurić.

Podvukao je da su istina, pravo i pravda na strani Srbije.

Podsetio je da je 2008. godine kosovska nezavinost proglašena bez referenduma, čak ni na KiM, uz kršenje Rezolucije 1244 SB UN. Ne za vreme rata, već 10 godina kasnije.

Đurić je istakao da teritorijalni integritet i suverenite Srbije nije manje važan od bilo koje zemlje na svetu.

„Mi smo orijantisani na kompromis, obostrano prihvatljivo rešenje, a ne na nametanje. Zato mislim da nije dobro što su neki pozvali na priznavanje Kosova. Mi zovemo na dijalog, međunarodno pravo, poštovanje, kompromis. A, uvek ćemo biti spremni da ih potučemo do nogu ako odluče da se bave kampanjom priznavanja. Mi imamo zvanične note 28 zemalja koje su povukle priznanja i to je rezultat vlasti Aleksandra Vučića, vlade i mojih prethodnika“, rekao je Đurić.

Po pitanju sudbine Unmika, konstatovao je da su Francuska i još nekoliko zemalja, afričkih i azijskih, podržale rad Misije UN, što je veoma važno. Kada je reč o stavu SAD, kaže da je on već poznat i nije novost, i ne odnosi se samo na Unmik, već i na UN u celini.

Ukazao je, međutim, da je novo u nastupu predstavnice SAD bilo to što je u debati o KiM jasno i nedvnosmileno rekla da SAD samtraju Srbiju i srpski narod prijateljima.

„To nismo mogli na taj način da čujemo na prethodnim debatama. To su važne diplomatske nijanse i koraci napred. Nastavićemo da radimo na tome da sa predstavnicima zemalja koje imaju drugačiji stav o Kosovu unapređujemo dijalog. Nikoga nećemo da vređamo niti da osuđujemo, već da stičemo prijatelje“, rekao je Đurić.

Ponovio je da je predstavnik Prištine u svom izlaganju učinio sve da Srbiju prikaže kao zemlju tiranije, zagledanu u prošlost.

„Bio je interesantan momenat kada je Konjufca uzeo učešće u političkoj debati u centralnoj Srbiji, pa je podržao pojedine opozicione grupacije. To mi kao građaninu, ali i kao predstavniku vlasti, čak i godi jer je dobro da se vidi ko koga podržava. Mislim da je dobro što Konjufca aktivno uzima učešće u političkom životu svoje zemlje, on ima pravo i može i da se kandiduje na predstojećim izborima. Ljudi u Srbiji dobro znaju ko na najbolji način čuva interese na odmeren, izbalansiran način“, rekao je Đurić.