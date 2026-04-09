-Dok traje sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji koja se održava sada na svakih šest meseci, umesto na dosadašnja tri, svedočimo i dalje neprekidnom iseljavanju našeg naroda sa svog vekovnog prostora -kaže za Kurir Slobodan Dimitrijević, predsednik političkog saveza Nacionalni pokret - SRP i dodaje:

-Od predaje ingerencija Briselu u vreme Borisa Tadića pa do danas mi se gotovo izvinjavamo i objašnjavamo da nismo mi uzrok problema na našoj okupirnoj teritoriji (ovo ne smemo ni da pomislimo da izgovorimo) i " izrazavamo zabrinutost" zbog ukidanja našeg identiteta. Konstatacije stanja nisu dovoljne. Narod koji zna svoju vrednost ne trazi dozvolu da postoji. Mi ne treba da molimo za suverinitet, a posebno ne treba da "živimo" od obećanja. Vreme praznih reči je prošlo, a dešavanja su brutalna. Istorija pamti rezultate, a politika bez rezultata nije dobra politika.