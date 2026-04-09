-Dok traje sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji koja se održava sada na svakih šest meseci, umesto na dosadašnja tri, svedočimo i dalje neprekidnom iseljavanju našeg naroda sa svog vekovnog prostora -kaže za Kurir Slobodan Dimitrijević, predsednik političkog saveza Nacionalni pokret - SRP i dodaje:

-Od predaje ingerencija Briselu u vreme Borisa Tadića pa do danas mi se gotovo izvinjavamo i objašnjavamo da nismo mi uzrok problema na našoj okupirnoj teritoriji (ovo ne smemo ni da pomislimo da izgovorimo) i " izrazavamo zabrinutost" zbog ukidanja našeg identiteta. Konstatacije stanja nisu dovoljne. Narod koji zna svoju vrednost ne trazi dozvolu da postoji. Mi ne treba da molimo za suverinitet, a posebno ne treba da "živimo" od obećanja. Vreme praznih reči je prošlo, a dešavanja su brutalna. Istorija pamti rezultate, a politika bez rezultata nije dobra politika.

-Mislim da ćemo se Kosovom i Metohijom i Srpstvom uskoro baviti mnogo ozbiljnije. Geopolitička stvarnost se menja - poručuje Dinitrijević.

Podsetimo, na današnjoj sednici Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, šestomesecni izveštaj Unmika prvi put predstavlja novi šef te misije Peter Due. U razmatranju izveštaja učestvovavao je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić koji je između ostalog rekao da "Srbi na KiM žive pod stalnim pritiskom i da sistematski pritisak ugrožava stabilnost regiona".

Ne propustitePolitika"SRBI NA KIM ŽIVE POD STALNIM PRITISKOM!" Ministar Đurić na sednici Saveta bezbednosti UN o KiM: Sistematski pritisak ugrožava stabilnost regiona!
Marko Đurić predstavlja Srbiju na sednici Saveta bezbednosti UN
PolitikaMOĆNE REČI MINISTRA ĐURIĆA PRED SAVETOM BEZBEDNOSTI UN Pročitajte govor koji je čuo ceo svet o Srbima na KiM! (FOTO, VIDEO)
PolitikaSRBIJA ISKORISTILA PRILIKU DA JOJ SE ČUJE GLAS! Đurić posle sednice Saveta bezbednosti UN: Predstavili smo bez mržnje i besa kroz šta Srbi na KiM prolaze
