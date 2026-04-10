Slušaj vest

U susret najvećem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu, najviši državni zvaničnici Srbije uputili su čestitke patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru, uz poruke mira, nade, zajedništva i vere u bolju budućnost.

Premijer Srbije, ministri i članovi Vlade u svojim čestitkama istakli su značaj Vaskrsa kao praznika pobede života nad smrću, ali i kao podsećanje na vrednosti koje okupljaju društvo – ljubav, praštanje, solidarnost i međusobno poštovanje.

Čestitka premijera Macuta

Đuro Macut Foto: Jakov Milošević

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i hrišćanskim vernicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru i poručio da je ovaj praznik vreme kada se podsećamo koliko su ljubav, praštanje i zajedništvo temelji našeg društva.

- Svim vernicima koji slave Uskrs želim da najveći hrišćanski praznik donese mir u domove, radost u porodice i snagu da sa verom i nadom gledamo u budućnost. Uskrs je praznik pobede života, svetlosti i dobra, ali i vreme kada se podsećamo koliko su ljubav, praštanje i zajedništvo temelji našeg društva - rekao je on, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Dodao je da se u danima praznika posebno okrećemo jedni drugima, čuvajući porodicu, tradiciju i duhovne vrednosti koje su vekovima održale naš narod.

- Neka nas vaskršnja poruka nade i obnove podstakne da nastavimo da gradimo Srbiju kao zemlju sloge, dostojanstva i napretka. Uveren sam da ćemo, oslonjeni na veru, trud i međusobno razumevanje, nastaviti da jačamo našu otadžbinu i stvaramo bolju budućnost za generacije koje dolaze. Hristos vaskrse! - navodi se u čestitki premijera Srbije.

Čestitka ministra Dačića

Ivica Dačić Foto: MUP Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je Vaskrs patrijarhu Porfiriju, monaštvu i sveštenstvu, kao i svim pravoslavnim vernicima koji praznik slave po julijanskom kalendaru, uz poruku da je svetlost vaskrsenja snaga zajedništva, zdravlja i sigurnije budućnosti.

- Neka svetlost Hristovog vaskrsenja obasja sve domove i srca, donoseći mir, zdravlje, duhovnu snagu i nadu u bolje sutra. Ovaj veliki praznik, simbol novog života i vaskrsenja, podseća nas na ono najvrednije u ljudskom postojanju - zajedništvo, solidarnost, međusobno poštovanje i odgovornost. Upravo ove vrednosti čine temelj stabilnog, pravednog i bezbednog društva koje gradimo zajedno, u duhu međusobnog poverenja i pažnje jednih prema drugima - navodi se u čestitki Dačića.

Dačić je poručio da duh Vaskrsa treba da nas inspiriše da širimo dobrotu, podršku i empatiju, ne samo unutar naših porodica već i u društvu u celini.

- Ovo je trenutak kada se duhovna snaga i ljudska solidarnost spajaju u poruci života, nade i obnove. Neka vam ovaj praznik donese radost, spokoj i blagostanje, pruži priliku za mir i duhovni rast, i osnaži veru u snagu ljubavi, zajedništva i međusobnog poštovanja, koje su temelji svakog prosperitetnog društva - dodao je Dačić.

Poželeo je svima da praznik vaskrsenja provedu u krugu porodice i najbližih, u zdravlju i harmoniji, sa nadom i verom u bolje sutra.

- A da svetlost Hristovog vaskrsenja nadahne svakog od nas da činimo dobro i doprinosimo miru, bezbednosti i napretku čitavog društva. Hristos vaskrse! - istakao je Dačić.

Čestitka ministra Malog

Siniša Mali Foto: Petar Aleksić

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali čestitao je danas uskršnje praznike patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru, uz poruku da nam ovaj praznik daje snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra svih građana, zajedno i složni.

- U ime Ministarstva finansija i svoje lično ime, želim vam da praznik Hristovog vaskrsenja provedete u dobrom zdravlju i miru, radosti i veselju, okruženi ljubavlju. Vaskrs svedoči o pobedi života nad smrću kroz Hristovo vaskrsenje i tako nas uči da, i u izazovnim vremenima u kojima živimo, nikada ne gubimo nadu i da verujemo u bolju budućnost - navodi se u čestitki prvog potpredsednika Vlade.

Mali je naveo da nas ovaj praznik motiviše da budemo pravedni i solidarni, da poštujemo, cenimo i uvažavamo druge.

- Daje nam snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra svih građana, zajedno, složni. Hristos Vaskrse! - zaključio je Mali.

Čestitka ministra Gašića

Bratislav Gašić Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je čestitku Njegovoj Svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, episkopu vojnom Dositeju, kao i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti.

- Čvrsto verujući da Vaša Svetost neprestano Bogu uznosi molitve za pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, želim da Vam Vaskrsli Gospod podari duhovnu snagu i krepko zdravlje na mnoge i blage godine - napomenuo je Gašić.

U čestitki episkopu vojnom Dositeju, ministar Gašić je naveo da povodom Vaskrsa upućuje iskrene čestitke u ime pripadnika Ministarstva odbrane i u svoje lično ime, uz želju da Vaskrsli Gospod podari snagu i dobro zdravlje za dalji uspešan duhovni rad i vođenje vojnih sveštenika. Posebno je istakao značaj zajedničkog delovanja na jačanju duha i morala pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti, kao i njihovim porodicama, Gašić je čestitao najveći hrišćanski praznik, uz želju za mnogo uspeha u životu i radu, kao i da radost Vaskrsa podele sa najbližima u zdravlju i blagostanju.

Čestitka ministra Stankovića

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je predstojeći Uskrs svim građanima Srbije koji ovaj praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru i poželeo da ga provedu u zajedništvu i slozi sa najbližima.

- Želim vam da jedan od najvećih hrišćanskih praznika provedete u zajedništvu sa najbližima i najmilijima u praštanju i slozi. Neka značaj ovog praznika, mir i pozitivna osećanja koji taj dan donosi budu podsticaj za međusobno bolje razumevanje, toleranciju i saradnju. Hristos vaskrse - rekao je ministar.