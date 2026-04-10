Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kazao je da se na ponovljenim izborima na jednom biračkom mestu u Bajinoj Bašti "jasno videlo sve i da je ovo reakcija ljudi na sve ono što se dešavalo u prethodnih 10 dana"!

- Jasno se videlo sve i ovo je reakcija ljudi na sve ono što se dešavalo u prethodnih 10 dana, inicijalno izbori su održani 29. marta, a u Bajinoj Bašti su 9. aprila ponovljeni, i naša lista koju predvodi Aleksandar Vučić je osvojila 50 odsto glasova više nego pre 10 dana, a blokaderi su za nešto preko 30 odsto manje glasova osvojili, što ukazuje da su i oni dali ocenu i svoj sud za ovih 10 dana i opredelili se za listu koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Glišić.

Na pitanje kako je postignuta takva razlika za kratko vreme, ministar Glišić je odgovorio:

- Ljudi vide ko je za dijalog a ko za nasilje, ko je za stabilnost, ko nam je obezbedio lekove za izlečenje raka, ko nam je obezbedio da ne osećamo krizu energentima, jer vidimo koliko susedne zemlje imaju problema sa energentima, a u Srbiji se gotovo i ne oseti kriza - rekao je Glišić za Informer Tv.

Ministar Darko Glišić je istakao da je lista SNS-a osvojila skoro 80 odsto glasova na biračkom mestu u Bajinoj Bašti i da je to veliki uspeh. On je dodao da današnji rezultati predstavljaju jasan pokazatelj da se građani ne mogu zastrašiti pretnjama.

- Ova pobeda je jasan pokazatelj da ne možete građane da zastrašite pretnjama, oni jasno vide koji put i koja politika je ispravna. Ljude ne možete prevariti. Zahvalio bi se svima, pre svega nosiocu naše liste, predsedniku Aleksandru Vučiću, kojije pokazao da je zaista neko ko predstavlja politiku brige, za razliku od nekih kojima je teško čak i saučešće da izjave kada neko izgubi život na njihovom fakultetu - kazao je Glišić i zahvalio se svim građanima na poverenju.