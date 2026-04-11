Vaskrs na Kosovu i Metohiji nije samo verski praznik, već duboko ukorenjen simbol opstanka, zajedništva i vere. U porodicama koje žive na prostorima naše južne pokrajine, svaki običaj ima posebno značenje - od farbanja jaja, do okupljanja za prazničnom trpezom, gde je sve obeleženo emocijama, sećanjem i nadom za bolje sutra.

Uprkos izazovima koje svaki novi dan donosi, duh praznika se čuva i prenosi sa kolena na koleno, uz još veću posvećenost nego ranije.

Porodica sa severa Kosova i Metohije, iz Zubinog Potoka, sa posebnom pažnjom i dozom ljubavi neguje tradiciju proslave Vaskrsa. Kroz njihovu priču otkrivamo šta za njih predstavlja vaskršnji praznik i na koji način ga obeležavaju u krugu svoje porodice.

Porodica Cvetnić broji pet članova i živi u Zubinom Potoku a, kako kažu, roditelji Nenad i Jovana sa tri ćerke trude se za vreme praznika da očuvaju sve običaje koje su nasledili od predaka!

- Vaskrs u našoj porodici počinje na Veliki petak, kada farbamo jaja. Uvek prvo bude crveno jaje, a ostala kako deca žele, u raznim bojama. Trudimo se da očuvamo sve običaje koje smo nasledili od porodice, svake godine na dan Vaskrsa okupljamo se u seoskoj crkvi, nakon toga pripremamo trpezu i okupljamo se porodično, sa našim najmilijima - kaže Jovana.

Farbanje jaja u domu Cvetnića Foto: Privatna arhiva

Kako objašnjava, običaji u njihovoj porodici u osnovi su isti, ali kako naglašava, praznici se na prostoru Kosova i Metohije doživljavaju, obeležavaju i slave nekako intenzivnije.

- Svaki praznik ima dodatnu težinu jer nije samo tradicija, već i potvrda da smo tu i da opstajemo. Možda se kod nas više oseća ta povezanost sa verom i zajednicom nego u nekim drugim sredinama u našoj državi - kaže Jovana Cvetnić.

Ona ističe da su, s obzirom na to da žive na Kosovu i Metohiji, okruženi Albancima, KFOR-om i drugim međunarodnim misijima, proslava Vaskrsa ima svoju specifičnost. Cvetnići se, uprkos svemu, trude da praznike obeleže u miru i slozi.

- Atmosfera je specifična, kao i u mnogim srpskim sredinama na Kosmetu. Okruženi smo stanovništvom druge vere, prisutni su i pripadnici međunarodnih misija, što dodatno utiče na naš svakodnevni život. Ipak, trudimo se da normalno živimo i da praznike obeležimo u miru - objašnjava Cvetnićeva.

Na pitanje da li građani imaju problema kada je proslavljanje ovako važnih praznika u pitanju, ona ističe da do sada nije bilo problema, ni poteškoća.

- Uglavnom nije bilo problema za vreme praznika. Naprotiv, dešava se da pripadnici međunarodnih misija pokažu poštovanje, pa čak i čestitaju Vaskrs. To su mali, ali značajni gestovi koji mnogo znače - kazala je majka Jovana i dodala da je bilo i perioda kada su praznici prolazili u strahu i neizvesnosti:

- Okupljali smo se u užem krugu, često tiše nego inače. Ali, ono što se nikada nije promenilo kod nas, jeste vera koja nas je održala i tada i danas - navela je Cvetnićeva.

Ona je istakla da je upravo vera na KiM temelj svega, okuplja narod i daje mu snagu.

- Ona nas okuplja, daje snagu i nadu. Bez vere bi bilo mnogo teže opstati u ovakvim uslovima. Ona nas podseća na to ko smo, odakle potičemo i gde pripadamo - rekla je ona.

Cvetnićeva je poručila budućim naraštajima da čuvaju svoju pravoslavnu veru, tradiciju i porodicu, da ne zaborave svoje korene i da ostanu složni, jer kako je istakla, samo tako mogu opstati i sačuvati ono što su preci ostavili.

Na pitanje kako bi ocenila trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji, ona je istakla da nemila dešavanja ne jenjavaju iz godine u godinu, ali da je narod navikao da živim u takvim uslovima.

- Situacija je ovde decenijama složena i reklo bi se neizvesna, jer nemila dešavanja se ponavljaju iz godine u godinu. Ipak, narod je navikao da živi u takvim okolnostima. Upravo zato smo rešeni da istrajemo na našim vekovnim ognjištima, zarad boljeg sutra budućih generacija i zbog nade da će budućnost doneti lepša vremena - zaključila je Jovana Cvetnić.