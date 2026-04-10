Slušaj vest

Meštani tri opštine na Kosovu i Metohiji sa srpskom većinom, Severne Mitrovice, Gračanice i Štrpca, pripremaju se za predstojeći veliki hrišćanski praznik Vaskrs. U toku su poslednje kupovine za prazničnu trpezu. Prodavci su spremno dočekali praznik, a građani kažu da svega ima, da je skupo, ali i da se ne štedi.

SEVERNA MITROVICA

Ulice Severne Mitrovice pune su tezgi na kojima se prodaju jaja i praznična dekoracija, voće i druge namirnice koje se često nalaze na vaskršnjim trpezama.

Građani kažu da je prazničnu kupovinu ove godine obeležila visoka cena proizvoda i ograničena kupovna moć. Na pitanje šta se najviše kupuje, građani ističu da su jaja najtraženija, ali da su cene porasle, kao i svake godine pred Vaskrs.

"Kupuju se najviše jaja, a verujte mi, sve je pozatvarano, narod uzima samo to, ako ima para, ako nema ništa. Jaja su, kao i svake godine pred Vaskrs, poskupela", rekao je jedan kupac.

Srbi na severu KiM: Jaja su domaća, farba uvozna Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Prodavac domaćih proizvoda priznaje da su cene porasle, ali dodaje da je to zato što niko neće da radi.

"Cene su, bogami, baš otišle nagore. Sad kad prodajemo, oni kažu da je mnogo skupo. Pa rekoh, skupo je, neće niko da radi", kaže taj prodavac.

Mitrovčanka, koja sa suprugom već dugi niz godina prodaje voće i povrće, ističe da je ponuda raznovrsna, ali da su cene visoke.

"Najtraženija će biti jaja koja koštaju 550 dinara bela, a žuta 350. Evo, ovde su izložena, ali kupovna moć ljudi je sve manja", rekla je ona.

Penzionerka ističe da ima svega, ali i dodaje da treba novca.

"Ima svega, svega ima, samo para treba, samo da bude mir i zdravlje", navodi ta penzionerka iz Severne Mitrovice.

ŠTRPCE

Poslednje kupovine za vaskršnje praznike su u toku i Štrpcu. Meštani se uveliko se pripremaju za predstojeći praznik i ističu da se za nabavku namirnica ne štedi, da u ponudi ima svega što im je potrebno, ali i da su cene nešto više nego prošle godine.

Olga Jovanović iz Gotovuše je rekla da privodi kraju kupovinu namirnica, a da joj je na prvom mestu kupovina farbe za jaja.

Radoica Stojčetović ističe da u lokalnim radnjama ima svih namirnica potrebnih za Vaskrs, a da ponekad u nabavku ide i do Skoplja.

Radmila Milanović naglašava da najveći deo posla oko pripreme za Vaskrs imaju domaćice i napominje da su cene nešto veće u odnosu na prošlu godinu.

Marketi u Štrpcu snabdeveni su svim neophodnim namirnicama. Biljana Nikolić, radnica u marketu, ističe da je zbog predstojećeg uskršnjeg praznika povećan broj kupaca.

"Znatno je povećan broj kupaca u našoj radnji, a najtraženija su jaja, farbe za jaja, uskršnje korpice. Najviše se traže bela jaja zato što se lepše i bolje farbaju. Traži se i voće i povrće, meso i suhomesnati proizvodi. Cene su pristupačne i svako može da nađe za sebe šta mu odgovara", rekla je Nikolić.

GRAČANICA

I prodavci i meštani Gračanice spremno dočekuju veliki hrišćanski praznik Vaskrs.

Meštanka Silvana Marinković kaže da se i ove godine za Vaskrs priprema kao i ranije, ali da je postalo mnogo skupo da se priredi uskršnja trpeza.

"Kao što ide ono, da se spremi ono što je osnovno. Prvo su ofarbana jaja. Ima sve da se nabavi što je potrebno. Međutim, čini mi se da su, kad su ovako praznici, cene još veće, umesto da za praznike budu neka sniženja. Preskupo je! Stvarno je mnogo skupo da se pripremi ono što je neophodno za uskršnju trpezu", rekla je Marinković.