Blokaderi su, u sada već svom prepoznatljivom stilu zloupotreba i pokušaja da iskoriste svaki događaj, pa čak i najveće tragedije poput pada nadstrešnice u Novom Sadu u svoju korist, pokušali da pobedu opozicione stranke Tisa Petera Mađarana parlamentarnim izborima koji su održani 12. aprila u Mađarskoj, predstave kao budući poraz aktuelnog predsednika države Aleksandra Vučića na izborima u Srbiji!

S obzirom da je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) na nedavno održanim redovnim lokalnim izborima u Srbiji 29. marta osvojila ubedljivu pobedu u svih 10 mesta, blokaderima su izgleda svoju "zlatnu šansu" videli u izbornom neuspehu stranke Fides na čijem čelu je aktuelni mađrski premijer Viktor Orban za koga je poznato da je veliki prijatelj srpskog naroda i Vučića, što predsednik Srbije nikad nije ni krio.

Odmah se oglasio predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić koji je poručio: "Gotovo je, ode Vučićev prijatelj Orban", iz Zeleno-levog fronta (ZLF) na tviteru su poručili: "Danas je pao Orban, sutra će Vučić", dok je sef Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević kazao da je ovo "jedna od najvažnijih pobeda ne samo za Mađarsku, već i za čitavu Evropu".

Ubrzo, njima su se priključili tzv. "studenti u blokadi" sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Beogradu koji su na svom profilu napisali: "neka se spremi sledeći", što je u blokaderskim medijima protumačeno upravo kao aluziju na eventualne parlamentarne izbore u Srbiji.

Ipak, prvi je bio lider Stranke slobode i pravde SSP Dragan Đilas koji je poručio da će "sloboda uskoro stići i u Srbiju" i nazavo Orbana "najbližim političkim i poslovnim partnerom Vučića", a ovo je izazvalo oštru reakciju predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić:

- Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića - najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo. Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali - poručila je Brnabićeva Đilasu.

Nije prvi put

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da je su blokaderi zaboravili da se srpska politika kroji u Srbiji, a ne u Mađarskoj ili Briselu ili zapadnim amabasadama, kao i da vlast u Srbiji - biraju građani Srbije.

Nebojša Obrknežev

- Kada ubedljivo izgubite na svakom mestu u Srbiji gde su održani izbori krajem marta, onda jedino što vam ostaje je da glumite da ste pobedili Aleksandra Vučića i SNS na izborima sredinom aprila u Mađarskoj! Blokaderi ne mogu da osvoje poverenje ljudi ni u jednoj lokalnoj samoupravi, ali bi zato da glume da utiču na toko će vladati u susednoj nam državi. Oni se sad raduju što je pobedio Peter Mađar, a ne Orban samo zato što su aktuelni mađarski premijer bio u odličnim odnosima sa Vučićem, to je Orbanov najveći greh u očima blokadera i još jedan dokaz da su spremni i da rade protiv svoje zemlje samo ako oni misli da će im to pomoći u borbi za vlast. Činjenica je da su Vučić i Orban izgradili najbolje odnose naše dve države kakve nismo imali vekovima i to je neprocenjiva stvar koja prevazilazi svaki lični odnos, pa nije vođenje države igračka i nije Vučić radio nešto zarad sebe, već zarad Srbije - ocenjuje Obrknežev i dodaje:

- Ovo nije prvi put da se opozicija raduje kada izgubi neko ko se dokazao kao prijatelj Srbije. Tako je bilo i pre nekoliko godina kada su nakon poraza bugarskog premijera Bojka Borisova najavljivalii Vučićev kraj, ali i njegov i rejting SNS je od tada samo u porastu. Moram da naglasim da je Vučić čestitao Peteru Mađaru na pobedi, ali nije zaboravio ni da se zahvali Orbanu na svemu što je on uradio na produbljivanju prijateljstva između naša dva naroda i države i to je jedan gest dostojan divljenja. Time je još jedom pokazao svoju veličnu i kao državnik i kao čovek, a blokaderima ostaje samo da sanjaju svoje snove: verovatnoća za njihovu pobedu na izborima u Srbiji je ista kao i verovatnoća da bi srpski blokaderi pobedili u Mađarskoj.

Politički dilentantizam

Profesor Fakuleta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da ovakava rekacija opozicije i blokadere ukazuje na "politički dilentantizam i nedostatak minimalnog političkog znanja i elokvencije".

Milan Petričković

- Pogrešno je idetifikovati poraz Orbana kao putokaz za dešavanja u Srbiji ili nešto što bi u jednoj suvernoj državi izazvalo nekakav domeno-efekat. Pa ne može niko da prekopira okolnosti sa mađarske političke scene na Srbiju! Uzaludno se opozicija i blokaderi raduju i nadaju nečemu iz više razloga: Peter Mađar je stupio na scenu sa ozbiljnim političkim iskustvom, obrazovanjem, harizmom, autoritetom, a najvažnije - jasnim planom i programom koji je ponudio biračima. Blokaderiju nemaju ni predstavnike, a kamoli neku ponudu osim anahrije. U Srbiji su rezultati trenutne vlasti opipljivi i vidljivi, a opozicija i blokaderi ovde nemaju ni približnu tu snagu koji je imao Peter Mađar u Mađarskoj, a ni političko ili diplomatsko znanje - govori prof Petričković.

On dodaje da se "mora priznati" kako bi pobeda Orbanovog Fidesa bila "bolja opcija za Srbiju".

- Jer bi to bio siguran nastavak prijateljstva, dobrosusedskih odnosa, značajne ekonomske saradnja naše dve države, a podsećam da u Srbiji živi preko 150.000 Mađara. Mađarska pod Orbanom je bila bila dobar primer države koja se bori za vlastitu suverenost. Ali, naravno da ovo apriori ne znači da će se promena vlasti loše odraziti na naše odnose i da će Mađari odmah nešto negativno da menjaju - zaključio je Petričković.

Takmičenje - ko je veći Mađar

Ponašanje unutar blokaderskog blokada u Srbiji nakon uspeha Tise u Mađarskoj, komentarisao je i novinar i analitičar Uroš Piper, koji je poručio da će se blokaderi sada takmičiti ko je veći srpski Mađar.

- 1. Rektor Đokić blokaderska ekipa će za sebe reći: Mađar lista smo mi - niko nam ne treba, svi da se povuku, mi smo carevi. 2. Đilas EU5 ekipa će reći: Ne, mi smo Mađar ekipa - mi smo EU/NATO fanatici, ne povlačimo se i idemo na izbore. 3. Ćuta/Parandilović ekipa će reći: Ne, mi smo Mađar ekipa - mi stalno govorimo protiv korupcije, ne povlačimo se i idemo na izbore. 4. Branko Ružić će reći: Ne, ja sam Mađar - on je bio funkcioner vlasti, i ja sam ceo život bio funkcioner vlasti - idem i ja na izbore sa svojom listom. 5. Nestorović ekipa će reći: Ne, mi smo Mađar antimigrant ekipa - ne povlačimo se, idemo na izbore. 6. DSS/patrljak POKS ekipa će reći: Ne, ne, mi smo Mađar ekipa - Mađar je iz salonac Budapest porodične priče, i mi smo isto salonac elita - ne povlačimo se, idemo na izbore. 7. Hrka/Bačulov/lažni veterani: oni će samo reći - idemo na izbore. Pa da se prebrojimo uskoro na izborima, gospodo - zaključio je Piper.

Da podsetimo, na osnovu 98,9 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orban osvojila 54 mesta. Orban je čestitao pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.