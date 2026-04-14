Centralna tema ovih dana jesu izbori u Mađarskoj, Srbija ima samo jedno pitanje, da li će Petar Mađar nastaviti da bude saveznik Srbije?

- Treba imati u vidu da su ovi izbori u Mađarskoj bili i skup politike Vašingtona i Brisela. Brisel je po svaku cenu želeo da dođe do promene, njima nije bilo bitno ko će doći na to mesto, sa druge strane, desničarski kandidat je došao na vlast a ne neko sa levice. Njima nije bilo bitno da li je levica ili desnica. Iznenadilo me je ono čestitanje, ja nisam znao da je par Klinton aktivan, njih ne interesuje Petar Mađar, oni žele da istaknu da Tramp nije uspeo da obezbedi pobedu Orbana u Mađarskoj - rekao je Zoran Anđelković, direktor "Pošte Srbije" gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

"Izborni sistem u Mađarskoj je drugačiji"

Kako kaže, način izbora u Mađarskoj je drugačiji i navodi da razlika u procentima nije previše značajna iako se o njoj govori u medijima.

- Kod njih neko ko pobedi sa par posto više, ima stabilnu većinu. Da je izborni sistem proporcijalan, razlika bi bila u par poslaničkih mesta. Naša opozicija se radovala i kada je Angela Merkel otišla sa vlasti, ona je radila i otišla je u penziju. Kada neko ode sa pozicije u Evropi, oni se nadaju da će se to desiti i u Srbiji, ne može se tako stvar posmatrati. Mađar je od sebe napravio lidera uz pomoć apsolutne podrške Brisela. To je zbog ozbiljnih nesuglasica Orbana i Brisela - kaže Anđelković.

Navodi da je sistem glasanja u Mađarskoj kombinacija većinskog i proporcionalnog modela, što znači da birači utiču i na pojedinačne kandidate i na političke partije. Partije moraju osvojiti najmanje 5% kako bi ušle u parlament.

- Oni koji u Srbiji slave pobedu Mađara i nadaju se da će se desiti nešto slično i u Srbiji, imaju pogrešne projekcije i očigledno ne znaju elementarne zakone kada su izbori u pitanju. Oni zapravo imaju jednu vrstu velike želje i žudnje da se ovde dogodi ono što se dogodilo u Mađarskoj, prave paralelu ali to u logičkom smislu nije dobro poređenje. Orban je dugo na vlasti kao i predsednik Vučić i oni sada pokušavaju to da tumače na takav način i lažno implementiraju. Naravno, to je subjektivno viđenje opozicije - rekao je prof. dr Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Kako kaže suština je da postoji različiti politički kontekst u Mađarskoj i Srbiji.

"Situacija u Mađarskoj i u Srbiji je neuporediva"

- Rak rane glasača koji su Orbanu dali glasove jesu širenje korupcije i pad životnog standarda, u onom trenutku kada stanovništvo nije zadovoljno svojim svakodnevnim životom i kada njihove potrebe nisu zadovoljene, to je jedan od okidača da se krene ka promenama. Situacija u Mađarskoj i u Srbiji je neuporediva,u Srbiji imamo održavanje društvenog bruto proizvoda a imali smo i pošast odnosno one koji su hteli da ruše državu preko univerziteta - tvrdi Petričković i dodaje:

- Nisu uspeli da izvedu obojenu revoluciju, nije pala krv i mir je sačuvan u ovim teškim ekonomskim vremenima. Ne možemo da se upoređujemo sa Mađarskom, mi imamo ekonomsku stabilnost i stabilnost u energentskom smislu. Takođe imamo mogućnost da osiguramo fiskalno-monetarni sistem i držimo situaciju pod kontrolom. Imamo sve parametre po kojima deo stanovništva uživa blagodati ove politike - rekao je Petričković.

Kako kaže, jedno su apetiti i želje onih koji misle da su situacije u Mađarskoj i Srbiji uporedive, drugo je stvarnost. Navodi da se radi o potpuno drugačijem političkom kontekstu.

