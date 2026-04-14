Hrvatski predsednik Zoran Milanović je 30. marta saopštio da je otkazao sastanak Procesa Brdo-Brioni, koji je trebalo da bude održan u maju, navodeći da trenutno ne postoje uslovi za dolazak Vučića u Hrvatsku, a sada navodi kako mu je, navodno ''žao'' zbog te odluke.

Kako je prenela Hrvatska državna televizija (HRT), Milanović je, nakon što je sa predsednicom Slovenije Natašom Pric Musar posetio jednu osbovnu školi u Rijeci, rekao da mu je žao što je samit otkazan i da je to koristan forum za dijalog, ali da je "nažalost, predsednik Srbije preterao" i doveo ga kao domaćina u nerešivu poziciju.

Otrovne strelice ponovo su uperene ka Srbiji, a postavlja se pitanje...ukoliko je Zoranu Milanoviću zaista žao zbog prethodnih izjava, zašto se i dalje nastavljaju provokacije prema Srbiji?!

Šablon po kojem hrvatski državni vrh funkcioniše je isti: ne pronalazi se rešenje smirivanja već zaoštrenih odnosa, niti je cilj Zagreba stabilnost u regionu, što je potpuna suprotnost politici koju vodi Aleksandar Vučić.

Reakcija predsednika Vučića

Podsetimo, na saopštenje Milanovića da nije moguć dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku i da je zbog toga odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni, reagovao je Vučić jasnom porukom da mu je mnogo važnije da ode u Jasenovac i tamo položi cvet.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

- Što se mog prisustva na Brionima tiče, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, apsolutno je u pravu, meni tamo nije mesto. Uvek sam želeo da kao predsednik Srbije odem u Jasenovac i tamo položim cvet, to mi je uvek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brione, mogu samo u sklopu profesionalnih obaveza, da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada od dijaloga nisam bežao... Milanović nije morao da otkazuje ceo skup, već je mogao lepo da pozove svoje drugove iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im svakako ne bih kvario i remetio tu idiličnu atmosferu. Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko, nisam Plenković, da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić-Radmana, koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsednik Srbije i govorim istinu - poručio je Vučić..

Sagovornici Kurira ocenili su da je potez Milanovića krajnje licemeran kad se ima u vidu da je Hrvatska, uz Sloveniju, bila jedan od pokretača inicijative Brdo-Brioni, osmišljene kao platforma za dijalog i povezivanje regiona.