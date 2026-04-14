Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu i tom prilikom govorio je o važnim temama, kao i o blokaderskim kandidatima za parlamentarne izbore.

Na pitanje šta misli o dvojcu Vladan Đokić - Dejan Bodiroga koji su na studentskoj blokaderskoj listi, Vučić je kazao sledeće:

- Ja verujem da oni imaju mnogo pametnijih i mnogo ozbiljnijih ljudi od obojice. Ako se odluče za njih, to će biti respektabilni protivnici, a mi ćemo dati sve od sebe da pobedimo. Ukoliko izgubimo, mi ćemo da priznamo izborni poraz, kao što to časni ljudi i džentlmeni čine svuda u svetu, što oni nikada nisu bili, nikada neće postati i nikada se elementarnog reda neće naučiti.

Na pitanje i da li blokaderi kalkulišu, jer ne znaju da li će da raspiše parlamentarne i predsedničke izbore u isto vreme, te da kažu i da rizikuje da igra na jednu kartu ako bude tako, Vučić kaže:

- Meni je važno da ne rizikujem ništa za građane Srbije, a što se političkog, partijskog rizika tiče, to nije problem nikakav. Ali ne moraju da brinu, biće sve u skladu sa Ustavom i zakonom, sve kako predmetna nadležna institucija odluči. Nemojte da brinete, ne može mržnja da vam bude program i mržnja ne pobeđuje - rekao je Vučić.

Na pitanje može li da im da neki savet kad bude krenula predizborna kampanja, Vučić je rekao da više ne daje savete, naglasivši da je do sada davao bezbroj saveta i da nijedan nije prihvaćen.

- Nijedan nisu prihvatili, zato su tu gde jesu. Da vas podsetim, sami su se hvalili podrškom od 76 odsto, sad su završili na 36 odstso i to svi zajedno. Kako je sa 76 palo na 36, to nek se pitaju sami. I pada svaki dan i padaće i dalje - zaključio je predsednik.

