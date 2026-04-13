Blokaderiplenumaši su na jednom od svojih plenuma doneli odluku da na buduće izbore izađu sa dvojicom kandidata.

To saznanje obelodanio je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević pozivajući se na svoje izvore. Tako Vučićević tvrdi da pored političara Vladana Đokića, u predsedničku trku ulazi i jedan bivši košarkaš.

- Bio plenum, megaplenum, gigaplenum, superplenum, kako ga već zovu, i tu su se ti veliki umovi blokaderski, više niko ne može da pohvata šta znače te njihove skraćenice, odlučili da imaju dvojicu na koje igraju. Jedan je, ali to je definitivna odluka njihovih plenuma, Vladan Đokić, a drugi je, verovali ili ne, Dejan Bodiroga. Jedan će biti predsednički kandidat, a drugi će biti nosilac liste na parlamentarnim izborima - otkrio je Vučićević.

Prema njegovim rečima, teško je zamisliti da jednu od dve najvažnije funkcije u zemlji obavlja političar Đokić, a da drugu obavlja bivši košarkaš.

- On teško da može da se skoncentriše da govori duže od 2 minuta, ili 3, 5, a da to bude nešto smisleno. Pritom, znamo i da rektor Đokić teško da može da nešto govori, a da ne čita s ceduljica. Pritom, ovo su još neke informacije sa njihovih giga, mega plenuma, zapisao sam pošto samom sebi ne verujem. Sedmi na listi je definitivno, a postoje zahtevi da bude i peti, Zlatko Kokanović.

- Ne šalim se, ljudi! Imam dokaze, ali trenutno ne možemo da objavimo da ne bismo ugrozili naše izvore. Dakle, sedmi na listi je Zlatko Kokanović. To vam je onaj koji je svojim traktorom probijao graničnu ogradu i koji se zaletao da gazi policajce, kao i onaj koji je sekirčetom jurio svoje komšije... Brojni plenumi, tamo neki predstavnici, ne mogu da ih pohvatam, traže da on bude i peti. Što znači da on može da bude i neki ministar - ispričao je Dragan J. Vučićević.

Vučićević je otkrio i sledeće:

- Pri samom vrhu je i Jovo Bakić. Sada je negde 13. ili 14, ali su mnogi njegovi podržavaoci nezadovoljni i traže da bude u prvih 10. Jovo koji bi da dinsta, pumpa, koji je studirao 14-15-16 godina osnovne studije, nikome nije jasno kako je postao profesor... Kukala nam majka! - poručio je Vučićević.

On je sa dozom šoka potom istakao kako je Veroljub Dugalić završio na visokom četvrtom mestu.

- Ima izglasanih, ne znam koliko fakulteta, koji traže da na listi budu i Dikić i Vidojković. Pa da li je mogušće to, ljudi?! Ja sve mislim da su ovi naši poludeli što nam javljaju, ali nisu, to je istina - naglasio je šaljivo Vučićević dodavši da edva čeka izbore.