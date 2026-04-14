dijalog - da, ali s poštovanjem

Komentarišući izjavu generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP) Sandra Gocija, koji je Vučića preko Tvitera pozvao na debatu na N1, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje i da on nije i neće biti "džak za udaranje".

- Imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za "Blic".

- Izgleda da niste u potpunosti informisani - ja sam više puta jasno istakao da sam spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika. Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumeo koliko si važan, inače bi ih zamolio da i tebe uvrste u spisak sagovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju grešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe - rekao je Vučić i dodao:

- Verujem da ćete, kao neko ko se zalaže za demokratske vrednosti, razumeti i prihvatiti takav princip - naveo je Vučić.

Podsećamo, Sandro Goci je visoki zvaničnik Evropske demokratske partije (poznate i kao Evropske demokrate) koja se juče javno kladila na to koji će sledeći suverenistički lider pasti! Nakon izbora u Mađarskoj na kojima je dosadašnji premijer Viktor Orban izgubio od opozicionog lidera Petera Mađara, "demokrate" su objavile listu za odstrel na kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić!

Sandro Goci je danas u video poruci pozvao predsednika Vučića na debatu.

- Dosta je monologa, gospodine Vučiću, dođite na N1 i suočite se sa pravom debatom - rekao Goci.