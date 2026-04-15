Evropska demokratska partija (EDP) je nakon parlamentarnih izbora održanih 12. aprila u Mađarskoj, a na kojim je pobedu nad partijom Fides aktuelnog premijera Viktora Orbana odnela opoziciona Tisa Petera Mađara, objavila je skandalozan tvit sa listom svetskih državnika, na kojoj se našao i srpski predsednik Aleksandar Vučić, ali i precrtani Orbanov lik i zloslutno pitanje: "Ko je sledeći?", a u komementarima su pozvali pratioce da daju predloge i glasaju!

Analitičari govore za Kurir da je glavni razlog zbog koga se baš ova grupa državnika našla na tzv. "listi za odstrel" Evropskih demokrata taj što vode suverenu i nezavisnu politiku svojih zemalja i ne žele da pristanu na različite ucene kojom bi ugrozile svoj narod, ali i zato što se ne plaše da jasno i glasno kažu šta misle i koji su interesi njihovog naroda.

Politički analitičar Stefan Srbljanović ocenjuje za Kurir da su svi državnici koji su se zajedno sa predsednikom Vučićem našli na listi Evropskih demokarata zapravo - lideri koji vode nezavisnu i samostalnu politiku.

Stefan Srbljanović

- Ta činjenica ne odgovara određenim centrima moći u svetu i oni su poraz Viktora Orbana na mađarskim izborima na neki način doživeli kao signal da će se sa takvim trendom nastaviti i u budućem periodu u nekim drugim zemljama. Ono što mi, kao država treba da poručimo je da smo odlučni da zaštitimo našu nezavisnost i samostalnost u donešenju odluka i da se nećemo povinovati toj vrsti trendova da zarad nečijih tuđih interesa - izgubimo svoj. Predsednik Vučić je za ovih skoro 14 godina pokazao i dokazao da je osoba od integriteta kojoj su interesi Srbije na prvom mestu i koji nikada u prošlosti nije dozvolio da se sa Srbijom, a ni sa njim, postupa bez poštovanja. Sa tim u vezi, ubeđen sam da taj "trend" ako ga možemo tako nazvati, kojem se nadaju Evropske demokrate se u Srbiji neće nastaviti, jer ovde narod bita onog koji će ga voditi - govori Srbljanović.

Politički analitičar Dejan Miletić podseća za Kurir da ovo nije prvi put da su iz EDP pokušali da provuku paralele između Vučića i Orbana.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije

- Svojevremeno se Evropskim demokratama nije dopalo to što je Vučić otvoreno pričao da zna zbog čega je napravljen vojni savez Tirane, Zagreba i Prištine, tada su ga optuživali da "izmišlja spoljašnjeg neprijatelja" kao što je Orban, prema njihovim tvrdnjama to radio sa Ukrajinom. Naravno da je svima jasno da predsednik ništa nije izmišljao i vreme je pokazalo protiv koga je vojni savez uperen. Očigledno je da se EDP i drugim sličnim organizacija ne sviđaju slobodarski i samostalni lideri koji nemaju problem da jasno i glasno kažu istinu što svom narodu, što stranim partnerima i svima drugima. Politika buduće vlasti u Mađarskoj biće donekle oblikovana odlukama Brisela i politikom EU i očigledno da bi želeli da svi tako razmišljaju. Međutim, to su neprirodne stvari. Vučić je bezbroj puta ne samo rekao, već i dokazao da je spreman da brani interese Srbije i da će voditi isključivo srpsku politiku, politiku našeg naroda. To nekom može da se ne sviđa, ali siguran sam da predsednik neće odustati od te politike. Na njihovoj listu su sve snažni lideri koji ne žele da sagnu glavu pred stranim intresima i saginju se "kako vetar duva" i to vam sve govori - kazao je Miletić.

Vučić: Srbija je ostrvo slobode

Na skandalozan spisak Evopskih demokrata, regovao je i sam predsednik Vučić tokom televizijskog gostovanja na RTS.

- Oni ne mogu da budu sledeći, jer su niko i ništa u Evropi, njih niko ne može ni da crta, ni da precrta jer ne predstavljaju ništa. Oni su ovde stavili važne ljude, ljude koji imaju dignitet, koji nešto znače... Da vam kažem ja ko je naš zajednički kum, Viktorov, Robertov i moj - naš zajednički kum je sloboda, naš zajednički kum je sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda delanja. a sam ponosan dokle god svi ti, koji su uglavnom niko, žele da precrtaju slobodarskog lidera suverene, nezavisne i slobodne zemlje. Srbija je ostrvo slobode, ponosan sam na tu činjenicu šta god oni govorili i kako god i koliko god oni govorili - kazao je Vučić.

