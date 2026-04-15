Sastanak je počeo nešto posle 8 časova, u zgradi Generalštaba Vojske Srbije u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, a završen je nešto pre 10 časova.

Obraćanje predsednika Vučića

- Stanje naše vojne moći, odbrambene potencijale, odbrambene kapacitete, i rekao bih kapacitete koje tek planiramo da nabavimo kako bismo mogli da te sposobnosti dodatno unapredimo. Danas sam predložio kao vrhovni komandant Vojske Srbije izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutujuće municije, uvežbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama, i rekao sam, izvukao sam, rekao bih, istorijske pouke za naše oficire. Mnogi od njih su legendarni komandanti iz vremena još NATO agresije, ima mnogo i mladih...

- Digitalizacija i robotizacija naše armije, poručio sam oficirima da u tome učestvuju sa entuzijazmom, rekao je Vučić.

"Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru pre svega zbog delovanja trojnog saveza"

- Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru pre svega zbog delovanja trojnog saveza - Zagreba, Tirane, Prištine. U narednim danima potpisaćemo velike i važne ugovore za nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, očekuju nas velike i važne posete, napravili smo velike narudžbine za našu vojsku, popuna stanja vojnicima i ubojnim sredstvima je nikad veća, ja nikad nisam zadovoljan ali se vidi napredak.

- Ništa neće moći da nam promakne sve ćemo da vidimo, imaćemo snažnu PVO odbranu, rekao je Vučić.

O Lavrovu

Predsednik je odgovarao i na pitanja novinara a jedno od njih bilo je i šta misli o rečima Sergeja Lavrova, šefa ruske diplomatije, koji je rekao da je "Vučić iskusan političar".

- NIšta od onog što je rekao Sergej Lavrov, nije slagao i nije netačno. Uvek smo se trudili da sačuvamo srpsku poziciju. Daću sve od sebe da takvu politku vodimo i u narednom periodu, nisam preveliki optimista što se situacije u svetu tiče, rekao je Vučić pa dodao i da se na sastanku Rusije i Kine očigledno razgovaralo i o Srbiji.

"U narednih 10 dana pozvaću Sinišu Karana u zvaničnu posetu Srbiji"

Vučić je u obraćanju novinarima rekao i da će u narednih 10 dana pozvati predsednika Republike Srpske Sinišu Karana u zvaničnu posetu Srbiji.

- Želim da vas obavestim da ću u zvaničnu posetu pozvati u narednih 10 dana predsednika Republike Srpske Sinišu Karana, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo pokazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći, rekao je Vučić.

Obraćanje Dodika

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik prvi se obratio posle današnjeg sastanka u Generalštabu te rekao da je Republika Srpska, kao i Srbija vojno neutralna zemlja i da je vojni savez Zagreba-Prištine-Tirane usmeren protiv sprskog naroda, te da zbog toga treba svi u regionu da budu zabrinuti.

- Želim da čestitam na postignutim uspesima u modernizaciji i spremnosti Vojske Srbije za odbranu države Srbije i svega onoga što su ciljevi u tom pogledu. Mi iz Republike Srpske, naravno, zajedno sa Srbijom smo promovisali politiku vojne neutralnosti, i u suštini sve što se čini, čini se na planu toga da se odbrane i teritorija i narod, kazao je Dodik i naglasio da je "predsednik Srbije posvećen opremanju i podizanju standarda i moralne i gotovinske spremnosti Vojske da brani teritoriju Srbije".

- Ono što je važno reći jeste da je posvećenost izgradnji Vojske Srbije ovde zaista impresivna i želim da još jednom zahvalim se svim odgovornim ljudima u lancu komandovanja, od predsednika Srbije, ministara, Vlade, načelnika generalštaba, generalima i oficirima. Nama koji dolazimo iz Republike Srpske ovo je bila prilika da zaista upoznamo se sa tom odlučnošću, sa onim što se čini da Vojska Srbije zaista bude najvažniji i najstabilniji deo naroda, dodao je Dodik i naglasio da VS treba da bude spremna za odvraćajuća dejstva kako bi svako onaj ko pomisli da može nešto da učini Srbiji morao da pre svega veoma dobro razmisli o tome.

O trojnom savezu

- Mi cenimo da je to savez protiv srpskog naroda u celini, da je to savez, da je Republika Srpska suštinski ugrožena takvim savezom, imajući u vidu da procenjujemo da je hrvatska komponenta u BiH sigurno usmerena ka takvim orijentacijama, a naravno može se garantovati i da je to i bošnjačka komponenta. Tako da taj savez apsolutno mora da bude pod pažnjom svih nas u Republici Srpskoj, naravno i ovde u Srbiji, rekao je Dodik i ocenio da takav savez ne šalje poruku mira i stabilnosti.

- Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Jedini cilj je, naravno, ugrožavanje stabilnosti srpskog naroda i njegovih država, rekao je Dodik.

Dolazak predsednika u Generalštab

Predsednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Srbije Aleksandar Vučić svečano je dočekan uz počasnu smotru Garde i himnu Republike Srbije "Bože pravde", posle čega je sastanak počeo.

Predsednika su dočekali i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba VS general Milan Mojsilović.

Sastanku u Generalštabu prisustvovao je i čitav državni vrh Republike Srpske - Milorad Dodik, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zatim Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, te Savo Minić, premijer Srpske.

Predsednik Vučić se na ovaj važan sastanak osvrnuo još juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene - Kobre rekavši:

- Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić juče na proslavi Dana elitnog odreda Vojske Srbije - Kobre.