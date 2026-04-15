Sastanak je počeo nešto posle 8 časova, u zgradi Generalštaba Vojske Srbije u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, a završen je nešto pre 10 časova, posle čega se javnosti obratio predsednik Srbije i vrhodni komandant oružanih snaga Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika Vučića Robotizacija i digitalizacija

- Kao vrhovni komandant Vojske Srbije, predložio sam danas izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljenog robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, uvežbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama.

Zamolio sam oficire da u ovom revolucionarnom periodu promena u našoj vojsci, sa ogromnim entuzijazmom i još većom posvećenošću učestvuju u digitalizaciji i robotizaciji naše armije, upotrebi najmoćnijih i najmodernijih raketa.

"Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru pre svega zbog delovanja trojnog saveza"

- Stanje bezbednosti je nešto složenije nego u januaru kada smo se obratili, pre svega zbog delovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Prištine, Tirane i Zagreba. Naše opredeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo, a to možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno jaki i snažni.

"U narednim danima ćemo potpisati velike ugovore za dalju nabavku vojne opreme"

- U narednim danima ćemo potpisati veoma važne ugovore za nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme. Očekuju nas važne posete i novi ugovori sa drugim zemljama, kako bismo napravili velike narudžbine za našu vojsku. Verujem da ćemo u narednom periodu podići na viši nivo sve ono o čemu smo danas govorili. Nastavićemo dalje da se razvijamo po svim pitanjima. Mislim da ćemo biti jedna od armija sa najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima ne samo u našem regionu, već i šire od toga.

- Ništa neće moći da nam promakne sve ćemo da vidimo, imaćemo snažnu PVO odbranu, rekao je Vučić.

- Stanje ratnih materijalnih rezervi, stanje popune, kako vojnicima, tako i ubojnim sredstvima je značajno bolje nego u januaru mesecu, iako ni u januaru nisam bio nezadovoljan. Nikada ja neću biti dovoljno ili nikada neću biti zadovoljan, ali je bolje nego što je bilo i tu se vidi trud i rad naših oficira, rekao je Vučić i dodao da će mogućnosti Vojske Srbije biti podignute na viši nivo, što će doprineti unapređenju odbrambenih mogućnosti Srbije.

- Mi ćemo imati takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, da ćemo sve da vidimo, od strateške avijacije u okruženju do onih koji pune gorivo tuđim avionima na velikim udaljenostima od naše zemlje, do toga da ćemo imati izrazito snažnu višeslojnu protivvazduhoplovnu odbranu koja se sastoji i od elektronskih ometača i od elektronskih napadnih sredstava i od one opreme i onog oružja i oruđa koja služe za zaštitu trupnih jedinica, dakle za zaštitu naših trupa, do onih koji služe za zaštitu naših gradova, najvažnijih objekata, infrastrukturnih objekata i svega drugog...

"U ovoj godini očekujem eksploziju porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji"

Predsednik je kazao i da se količine naoružanja i opreme, ali i snaga, kapaciteti i dalekometnost uvećavaju i dodao da će po svim tim pitanjima razvoj Vojske Srbije biti nastavljen.

- Količine naoružanja i opreme se uvećavaju, snaga, kapaciteti, dalekometnost takođe i po svim tim pitanjima nastavićemo dalje da se razvijamo...

- Osim uvećane proizvodnje dronova, koje očekujem eksploziju u ovoj godini porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji, dakle, osim toga mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše armije i uspećemo u tome. Mislim da ćemo po tom pitanju biti jedna od armija sa najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima, ne samo u našem regionu, već i šire od toga...

- Zahvalan sam i rukovodstvu Republike Srpske koje je danas imalo mogućnost da sa nama sagleda moguće ugrožavanje bezbednosti naše zemlje, regionalnog mira i stabilnosti, kao i stanje naše vojne moći, odbrambene i kapacitete koje tek planiramo da nabavimo kako bismo te sposobnosti dodatno unapredili, zaključio je Vučić u obraćanju posle sastanka s vojnim i vrhom Srpske u Generalštabu na Banjici.

O Gociju: Sa oduševljenjem ga pozivam na TV debatu, neka kaže kad i gde

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je govorio i o Sandru Gociju, generalnom sekretaru Evropske demokratske partije, za kog je rekao da će sa oduševljenjem prihvatiti poziv za TV debatu, samo da on kaže kad i gde.

- Verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne. pokazaće se da su i on i N1 lažovi. Ja u to ne verujem ali videćemo. Nemojte da vas podsetim od kada te priče slušam, još od pada Pontea u Rumuniji. Znate li koliko se premijera Rumunije otad promenilo. Pa o Sebastijanu, pa o Zaevu. I svaki put je bilo sledeći je Vučić. Problem je u njihovim glavama, ko će biti na vlasti odlučuju građani Srbije, ne stranci...

- Međutim, dosad nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1...

- Evo, ja ga pozivam, spreman sam da dođem na N1 televiziju", rekao je Vučić i pozvao Gocija da izađe sa datumom te dodao da će, ako bude potrebno, pomeriti i važne posete u inostranstvu kako bi došao na tu televizijsku debatu.

- Istovremeno, želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“ - imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima".

Pomenuti Goci je prethodno Vučiću rekao da je "dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1", na šta je predsednik Srbije odgovorio da je "više puta jasno istakao da je spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika".

O Lavrovu

Predsednik je odgovarao i na pitanja novinara a jedno od njih bilo je i šta misli o rečima Sergeja Lavrova, šefa ruske diplomatije, koji je rekao da je "Vučić iskusan političar".

- NIšta od onog što je rekao Sergej Lavrov, nije slagao i nije netačno. Uvek smo se trudili da sačuvamo srpsku poziciju. Daću sve od sebe da takvu politku vodimo i u narednom periodu, nisam preveliki optimista što se situacije u svetu tiče, rekao je Vučić pa dodao i da se na sastanku Rusije i Kine očigledno razgovaralo i o Srbiji.

Komentarišući izjavu Lavrova u vezi s odnosima Srbije prema Rusiji i Evropskoj uniji, Vučić je rekao da je Srbija na evropskom putu i da će se uvek truditi da to ne bude "na uštrb" ruskih interesa.

- Za nas je prostor sužen, jasno mi je mesto gde je takva izjava, veoma obimna, data. Jasno mi je da je to bila važna tema na sastanku kineskog i ruskog ministra. Jasno mi je da će biti brojna očekivanja od Srbije u narednom periodu, ali svakome je bog dao onoliko koliko može da podnese, naveo je Vučić naglasivši da se vlast u Beogradu trudila da sačuva srpsku poziciju, dok su se, kako kaže, drugi trudili da takva pozicija postane nemoguća.

- Koliko ćemo još moći, videćemo, izabran sam od strane naroda kao neko ko treba da štiti slobodu. Daću sve od sebe da takvu politiku vodim i u narednom periodu. Verujem u dalje unapređenje odnose sa Kinom, Rusijom. Koliko će to moći da opstane ne znam, ali ni do sada nije bilo jednostavno. Naše je da se borimo za svoju zemlju, poručio je Vučić.

"U narednih 10 dana pozvaću Sinišu Karana u zvaničnu posetu Srbiji"

Vučić je u obraćanju novinarima rekao i da će u narednih 10 dana pozvati predsednika Republike Srpske Sinišu Karana u zvaničnu posetu Srbiji.

- Želim da vas obavestim da ću u zvaničnu posetu pozvati u narednih 10 dana predsednika Republike Srpske Sinišu Karana, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo pokazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći, rekao je Vučić.

Obraćanje Dodika

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik prvi se obratio posle današnjeg sastanka u Generalštabu te rekao da je Republika Srpska, kao i Srbija vojno neutralna zemlja i da je vojni savez Zagreba-Prištine-Tirane usmeren protiv sprskog naroda, te da zbog toga treba svi u regionu da budu zabrinuti.

- Želim da čestitam na postignutim uspesima u modernizaciji i spremnosti Vojske Srbije za odbranu države Srbije i svega onoga što su ciljevi u tom pogledu. Mi iz Republike Srpske, naravno, zajedno sa Srbijom smo promovisali politiku vojne neutralnosti, i u suštini sve što se čini, čini se na planu toga da se odbrane i teritorija i narod, kazao je Dodik i naglasio da je "predsednik Srbije posvećen opremanju i podizanju standarda i moralne i gotovinske spremnosti Vojske da brani teritoriju Srbije".

- Ono što je važno reći jeste da je posvećenost izgradnji Vojske Srbije ovde zaista impresivna i želim da još jednom zahvalim se svim odgovornim ljudima u lancu komandovanja, od predsednika Srbije, ministara, Vlade, načelnika generalštaba, generalima i oficirima. Nama koji dolazimo iz Republike Srpske ovo je bila prilika da zaista upoznamo se sa tom odlučnošću, sa onim što se čini da Vojska Srbije zaista bude najvažniji i najstabilniji deo naroda, dodao je Dodik i naglasio da VS treba da bude spremna za odvraćajuća dejstva kako bi svako onaj ko pomisli da može nešto da učini Srbiji morao da pre svega veoma dobro razmisli o tome.

O trojnom savezu

- Mi cenimo da je to savez protiv srpskog naroda u celini, da je to savez, da je Republika Srpska suštinski ugrožena takvim savezom, imajući u vidu da procenjujemo da je hrvatska komponenta u BiH sigurno usmerena ka takvim orijentacijama, a naravno može se garantovati i da je to i bošnjačka komponenta. Tako da taj savez apsolutno mora da bude pod pažnjom svih nas u Republici Srpskoj, naravno i ovde u Srbiji, rekao je Dodik i ocenio da takav savez ne šalje poruku mira i stabilnosti.

- Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Jedini cilj je, naravno, ugrožavanje stabilnosti srpskog naroda i njegovih država, rekao je Dodik.

Dolazak predsednika u Generalštab

Predsednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Srbije Aleksandar Vučić svečano je dočekan uz počasnu smotru Garde i himnu Republike Srbije "Bože pravde", posle čega je sastanak počeo.

Predsednika su dočekali i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba VS general Milan Mojsilović.

Sastanku u Generalštabu prisustvovao je i čitav državni vrh Republike Srpske - Milorad Dodik, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zatim Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, te Savo Minić, premijer Srpske.

Predsednik Vučić se na ovaj važan sastanak osvrnuo još juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene - Kobre rekavši:

- Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić juče na proslavi Dana elitnog odreda Vojske Srbije - Kobre.