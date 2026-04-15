Vanredna sednica Skupštine Srbije sa samo jednom tačkom dnevnog reda - glasanje o nepoverenju Vladi - prekinuta je nakon što je utvrđeno da nema kvoruma.

Predsenica Skupptine Ana Brnabić konstatovala je da se u sali nalazi samo 47 poslanika, nedovoljno tza početak sednice, nakon čega je odredila pauzu. 

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi.

Nastavak sednice očekuje se u 12.15 časova.

