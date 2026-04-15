"NIJE NAMA U INTERESU DA VI USVAJATE EVROPSKE ZAKONE!" Biljana Đorđević iz ZLF priznala da ih ne zanima evropski put Srbije
Danas na kolegijumu Narodne Skupštine Republike Srbije predstavnica jedne od stranaka takozvane proevropske opozicije, Biljana Đorđević iz ZLF izjavila je sledeće: ''Nije nama u interesu da vi usvajate evropske zakone''.
Tzv. evropska opozicija je ovom porukom svoje predstavnice i definitivno priznala da se oni ne bore za evropsku Srbiju, niti ih zanima evropski put, niti im je u interesu da se usvoje evropski zakoni!
Nije ovo prvi put da je ova lažna proEU srpska opozicija protiv EU u Srbiji.
Skupština Srbija usvojila je u decembru 2025. godine zaključke povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za tu godinu u kome se navodi da Narodna skupština ističe da EU ostaje najvažniji strateški politički i ekonomski partner Srbije.
I tako ništa novo od lažne EU opozicije - jedno misle, drugo pričaju, a očigledno, sasvim treće rade.
Odnosno - baš i ne rade, budući da danas čak 15 opozicionih poslanika nije došlo na posao koji im plaćaju građani Srbije - nisu došli u Narodnu Skupštinu, na sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda - glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.
Na glasanje koje su upravo oni - opozicioni poslanici tražilil.
Njih 62.
A došlo ih 47.
15 se - uspavalo? Izgubilo na putu do Brisela? Na povratku iz Berlina?
Ili ih jednostavno baš briga,
Biće da je ovo poslednje.
