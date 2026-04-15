Danas smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije gledali još jedan politički apsurd parlamentarne opozicije! I to kakav!

Opozicija traži glasanje o nepoverenju Vladi, potpisuje se njih 62… A onda, kada treba da se pojave na sednici sa samo tom tačkom na dnevnom redu i to isto brane - nestanu!

Na sednicu Skupštine Srbije na kojoj je danas trebalo da se razgovara o predlogu ta 62 opoziciona poslanika - došlo je samo njih 47.

Gde je ostalih 15? Na pauzi? Na odmoru?

Evo pokušavamo da objasnimo građanima kako je moguće da neko traži pad Vlade, a ne može da se pojavi na sopstvenom radnom mestu gde treba da uradi svoj posao za koji je plaćen od građana Srbije i na kraju krajeva - brani ono što je zahtevao!

Pa čekajte - opozicija traži da se raspravlja o nepoverenju a ne pokazuje narodu da može imati poverenja u njih da će do kraja da sprovedu ono što su zahtevali.

Ne propustitePolitika"DAĆEMO KVORUM I OMOGUĆITI RASPRAVU I GLASANJE O POVERENJU VLADI" Jovanov: A jasno je da to poverenje postoji
Nemaju ni sopstvenu disciplinu, ne dolaze na posao a traže da se nekom drugom izglasa nepoverenje - pa ko koga pravite budalom?!

Nije sitnica izostanak 15 poslanika. To je haos, to je nedoslednost!

Pokazali su građanima koji su ih birali da na njih ne mogu računati.

Pa, realno, kako da računaju na nekoga ko nije u stanju da dođe na posao, na sednicu s temom koju su sami tražili?!

Ako im je teško da dođu na posao za koji su plaćeni - kako bi vodili državu, sistem od nekoliko miliona ljudi?

Opoziciji nije teško da "skokne" do Brisela, Berlina, Strazbura po instrukcije sa strane, ali im je teško da se pojave na poslu za koji su im građani Srbije dali glas.

I to dovoljno govori o njihovom odnosu i poštovanju prema građanima Srbije i ovoj zemlji.

Ne propustitePolitikaOD MAĐARSKE DO BERLINA! Dok sanjaju tuđi scenario, blokaderi trče po pomoć kod stranaca: "Sela u svojoj zemlji ne obilaze, TO JE TERITORIJA KOJU PREZIRU"
PolitikaSEOSKE LUDE NA MAĐARSKOJ SVADBI! Srpska opozicija igra za flašu piva dok joj kroz kuću duva promaja - umislili da im je Peter Mađar rod najrođeniji
Politika"TRAŽILI SEDNICU O POVERENJU VLADI, SAD SE PLAŠE DA ĆEMO IZGLASATI NEPOVERENJE" Brnabić: Vidi se da pažljivo planiraju poteze i funkcionišu kao švajcarski sat
PolitikaJOVANOV ZACEMENTIRAO ALEKSIĆA KOME SAD SMETA ZAKAZANA SEDNICA SKUPŠTINE! ''Pa povucite svoj predlog za glasanje o nepoverenju Vladi i - nema problema''
