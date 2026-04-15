Slušaj vest

Predstavnici parlamentarne opozicije i danas su svojim ponašanjem pokazali svoju ''brigu'' o građanima Srbije.

Budući da su zahtevali glasanje o nepoverenju Vladi, nakon što je sednicu Skupštine za danas zakazala predsednica parlamenta Ana Brnabić - nastao je muk. Od kvoruma nije bilo ništa, a sednica nije ni održana.

Čak 15 poslanika opozicije nije danas došlo na posao! Od 62 potpisnika ovog predloga u Skupštinu Srbije na svoje radno mesto došlo ih je samo 47!

Još jedan debakl opozicije izazvao je bes i blokadera, koji se na društvenim mrežama nisu libili da popljuju po saborcima.

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Novi Sad zapenili su na opoziciju koja se nije pojavila na poslu danas, te su za njih imali samo jednu poruku.

- Mandati nisu dekor. Ako vam se ne radi u Skupštini, vratite ih - glasila je njihova poruka.

Pridružio im se istaknuti blokader, bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji je takođe opleo po opoziciji .

MFNS blokada, komentar Vladimira Štimca Foto: Printscreen/X

- Ne može, moraju neke stranke da primaju 130 hiljada evra mesečno iz budžeta, što su pare građana Srbije. Sve više mi izgleda da im odgovara da ovaj mandat ide do kraja i da se novac sliva. To pokazuje da uopšte ne razmišljaju o narodu i opštem dobru - naveo je Štimac.