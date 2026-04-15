"AKO VAM SE NE RADI,VRATITE MANDATE I 130.000 EVRA KOJE UZIMATE OD NARODA" Blokaderi ogorčeni na opoziciju zbog nedolaska u Skupštinu i Štimac ih prozvao (FOTO)
Predstavnici parlamentarne opozicije i danas su svojim ponašanjem pokazali svoju ''brigu'' o građanima Srbije.
Budući da su zahtevali glasanje o nepoverenju Vladi, nakon što je sednicu Skupštine za danas zakazala predsednica parlamenta Ana Brnabić - nastao je muk. Od kvoruma nije bilo ništa, a sednica nije ni održana.
Čak 15 poslanika opozicije nije danas došlo na posao! Od 62 potpisnika ovog predloga u Skupštinu Srbije na svoje radno mesto došlo ih je samo 47!
Još jedan debakl opozicije izazvao je bes i blokadera, koji se na društvenim mrežama nisu libili da popljuju po saborcima.
Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Novi Sad zapenili su na opoziciju koja se nije pojavila na poslu danas, te su za njih imali samo jednu poruku.
- Mandati nisu dekor. Ako vam se ne radi u Skupštini, vratite ih - glasila je njihova poruka.
Pridružio im se istaknuti blokader, bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji je takođe opleo po opoziciji .
- Ne može, moraju neke stranke da primaju 130 hiljada evra mesečno iz budžeta, što su pare građana Srbije. Sve više mi izgleda da im odgovara da ovaj mandat ide do kraja i da se novac sliva. To pokazuje da uopšte ne razmišljaju o narodu i opštem dobru - naveo je Štimac.
