Vanredna sednica Narodne Skupštine Srbije na kojoj je trebalo da se glasa samo o jednoj tački dnevnog reda - Predlogu o poverenju Vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka, morala je da bude prekinuta i zatim odložena jer nije bilo kvoruma za glasanje, jer se ti isti opozicioni poslanici nisu ni pojavili u Parlamentu!

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi 13. februara podneli su poslanici Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslava Aleksića, Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, SRCE Zdravka Ponoša, Pokreta slobdonih građana (PSG) Pavla Grbovića Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanaka Aleksandra Jovanovića Ćute i samostalnog poslanika Miloljuba Albijanića. Međutim, na sednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o ovoj temi došlo je samo njih 47, dok je 15 opozicionara jednostavno isparilo!

Naime, nakon intoniranja himne u Skupštine prvo je došlo do jednosatnog prekida, jer je predsednica skupštine Ana Brnabić konstatovala da je u sali prisutno samo 47 poslanika i da ne postoji kvorum za rad. Međutim, nakon sat vremena bilo je još manje poslanika u sali - svega njih 32, zbog čega je potpredsednica parlamenta Marina Raguš odložila sednicu za četvrtak 16. april.

Iako opoziciji očigledno nije teško da "skokne" do Brisela, Berlina, Strazbura po instrukcije sa strane, ali im je teško da se pojave na poslu za koji su im građani Srbije poklonili poverenje i to da odbrane predlog koji su sami izneli!

Još jedan debakl opozicije izazvao je bes i blokadera, koji se na društvenim mrežama nisu libili da popljuju po saborcima. "Studenti u blokadi" Medicinskog fakulteta Novi Sad zapenili su na opoziciju koja se nije pojavila na poslu danas, te su za njih imali samo jednu poruku.

Čak 130.000 evra za beg

- Mandati nisu dekor. Ako vam se ne radi u Skupštini, vratite ih - glasila je njihova poruka, a podršku im je pružio i istaknuti blokader, bivši košarkaš Vladimir Štimac:

- Ne može, moraju neke stranke da primaju 130 hiljada evra mesečno iz budžeta, što su pare građana Srbije. Sve više mi izgleda da im odgovara da ovaj mandat ide do kraja i da se novac sliva. To pokazuje da uopšte ne razmišljaju o narodu i opštem dobru - naveo je Štimac.

Kvorum od vladajuće većine

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov rekao je juče da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi.

- Relativno brzo očekujte nastavak sednice s tačkom dnevnog reda izglasavanje nepoverenja Vladi. Daćemo kvorum, omogućićemo raspravu kao što smo se dogovorili samo da se završi sednica koja se za sutra zakazuje i onda možemo očekivati raspravu o poverenju Vladi. Ostajemo otvoreni za sve dogovore i inicijative, kao kad je bila u pitanju tema litijuma. Ne bežimo od rasprave, uvereni smo da su naši argumenti mnogo jači od argumenata opozicije - naveo je šef poslanika SNS i odbcaio odbacio kritike poslanika opozicije što vlast nije dala kvorum za početak današnje sednice.

"NIJE NAMA U INTERESU DA VI USVAJATE EVROPSKE ZAKONE!" Biljana Đorđević iz ZLF priznala da ih ne zanima evropski put Srbije Pre prekinute sednice, u Skupštini je juče održan Kolegijum Narodne skupštine koji čine predsednik parlamenta, potpredsednici i šefovi poslaničkih grupa. Kolegijumu su prisustvovali predsednica Skupštine Brnabić, potpredsednice Raguš i Nevena Đurić, šef poslaničke grupe SNS Jovanov, šef poslaničke grupe SPS Dušan Bajatović, šef poslaničke grupe SDPS Branimir Jovanović, ali i šef poslaničke grupe NPS Aleksić, šefica poslaničke grupe SSP Marinika Tepić, zamenice predsednika poslaničke grupe Zeleno-levi front Biljana Đorđević. Prema pisanju beogradskih medija, upravo se Đorđevićeva na tom kolegijumu obratila predstavnicima vlasti sa rečima: "Nije nama u interesu da vi usvajate evropske zakone".

Opstrukcija jedini cilj

Politički analitičar Marko Miškeljin ocenjuje za Kurir da je ovo školski primer političke neozbiljnosti koja razotkriva jaz između retorike i stvarne sposobnosti delovanja.

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Tražiti glasanje o poverenju Vladi, a potom se ne pojaviti u sali i oboriti sopstvenu inicijativu, znači demonstrirati odsustvo elementarne političke discipline! U parlamentarnim sistemima, takvi potezi nisu taktički manevar, već znak slabosti i neorganizovanosti. Time opozicija šalje poruku da joj je važniji medijski efekat nego institucionalna borba. A bez ozbiljnog odnosa prema institucijama, nema ni kredibiliteta da se preuzme odgovornost za vođenje države. Ako ne mogu da obezbede kvorum za sopstveni predlog, postavlja se logično pitanje: Kako bi upravljali kompleksnim državnim sistemom u kriznim okolnostima? - govori Miškeljin.

Analitičar Aleksa Grubešić kaže za Kurir da smo već duže vremena svedoci neodlučnosti i bezidejnosti opozicije koja je u raskolu.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Jedan deo njih deluje vaninstitucionalno, jedan otvoreno podržava studente blokadere, ali često imaju ambivalentan odnos prema političkoj situaciji u Srbiji. Neretko pribegavaju upravo oprstrukcijama rada institucija pa i Parlamenta, ali sada su sami tražili sednicu sa glasanjem o poverenju Vladi i ni tada se nisu pojavili, a većina njih se nije odazvala ni pozivu predsednika države na dijalog. Čini se da je njihov jedini cilj - opstrukcija. Ovo je zaista više nego čudno i neozbiljno od njih. To je dokaz da opozicija u Srbiji nije konstruktivna, niti državno orijentisana, ali i pokazatelj da su spremni da iznevere i svoje biračko telo koji im je nekada poklonilo poverenje i uvelo ih u taj Parlament. Mislim da su i oni svesni da čak blokaderi imaju veći rejting od parlamentarne opozicije, pa su možda pokušavali da se vrate u politički arenu ovim potezom ali je među njima sve veći raskol i nalaze se u političkom vakumu - govori Grubešić.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za četvrtak 16. april novu sednicu Parlamenta na čijem je dnevnom redu više predloga zakona, između ostalog o zaštiti potrošača i o trgovini, kao i više međudržavnih sporazuma, a dnevni red ima ukupno 40 tačaka.