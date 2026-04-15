Blokaderu iz Užica Nemanji Novakoviću u garaži je pronađena opojna droga.

Mesecima unazad Novaković je divljao po Užicu, a sada je dolijao - kao diler. On je koristio svaku priliku da na ulicu izađe sa maketom predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokušavajući da ga ismeje, a sve to vreme je u garaži držao drogu i, kako se sumnja, prodavao je.

Na teret mu se stavlja krivično delo "neovlašćeno držanje opojnih droga".

U garaži mu pronađena droga Foto: Društvene Mreže

Pretresom stana i drugih prostorija Nemanje Novakovića u ponedeljak 13. aprila, po naredbi Višeg suda u Užicu, zaplenjena je zelena biljna materija nalik na opojnu drogu marihuana, bruto težine 32 grama, kao i vagica za precizno merenje.

