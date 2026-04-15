DIVLJA PO UŽICU S MAKETOM PREDSEDNIKA VUČIĆA, A U GARAŽI KRIJE DROGU: Dolijao blokader Nemanja Novaković - evo šta mu je pronađeno prilikom pretresa
Mesecima unazad Novaković je divljao po Užicu, a sada je dolijao - kao diler. On je koristio svaku priliku da na ulicu izađe sa maketom predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokušavajući da ga ismeje, a sve to vreme je u garaži držao drogu i, kako se sumnja, prodavao je.
Na teret mu se stavlja krivično delo "neovlašćeno držanje opojnih droga".
U garaži mu pronađena droga
Pretresom stana i drugih prostorija Nemanje Novakovića u ponedeljak 13. aprila, po naredbi Višeg suda u Užicu, zaplenjena je zelena biljna materija nalik na opojnu drogu marihuana, bruto težine 32 grama, kao i vagica za precizno merenje.
