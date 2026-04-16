9:53

Počela i završila se prva sednica

U Skupštini Srbije počela je prva sednica redovnog prolećnog zasedanja, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije, koji je podnelo 62 poslanika.

- Na sednici je prisutno 19 narodnih poslanika, odnosno nije prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i ne postoje uslovi za početak rada sednice ove Narodne skupštine. U međuvremenu se i dvadeseti poslanik prijavio. U sali je prisutno 20 poslanika, ne postoje uslovi za rad, a o narednoj sednici bićete naknadno obavešteni. Sledeća sednica počinje tačno u podne - rekla je predsedavajuća Marina Raguš.

9:48

Druga sednica - dnevni red od 40 tačaka

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja zakazana je za 12 časova, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka.

Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je set trgovinskih zakona, među kojima su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Predloženo je da na dnevnom redu bude i Predlog zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Takođe, pred poslanicima će se naći i nekoliko odluka iz oblasti kulture, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije i Predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Među tačkama je i više predloga zakona o potvrđivanju međudržavnih sporazuma i ugovora, kao i više predloga odluka koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.

