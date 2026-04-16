Zbog mogućeg daljeg zaoštravanja sukoba sa Iranom i Sjedinjenih Američkih država, Velika Britanija će se suočiti sa nestašicama hrane u supermarketima već ovog leta.

Ključni problem predstavlja poremećaj u snabdevanju energijom i ugljen-dioksidom, koji je neophodan u prehrambenoj industriji - od prerade mesa do proizvodnje pića. U slučaju prekida u lancima snabdevanja, najviše bi mogli da budu pogođeni proizvodi poput piletine, svinjetine i gaziranih napitaka.

Visoki zvaničnici iz odeljenja, uključujući Ministarstvo finansija i Ministarstvo odbrane, uvežbali su scenarije ispitujući potencijalni uticaj rata na britansku industriju u događaju pod kodnim nazivom Vežba "Tenstoun".

Planovi za nepredviđene situacije, u koje je Tajms imao uvid, bili su zasnovani na scenariju u kojem se Ormunski moreuz ne bi ponovo otvorio i do sredine juna nije postugnut dogovor o okončanju rata. Poljoprivrednici su upozoreni na potencijalne poteškoće i poremečaje, a ugostitelji, koji su već pritisnuti povećanjem poreza laburista, mogli bi prvi biti pogođeni nestašicom.

"Velika Britanija se priprema za nestašice hrane zbog rata sa Iranom, posebno kada su u pitanju meso, piletina i svinjetina - piše The Times.

I dok se u Velikoj Britaniji tek sada bave ovim temama, podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osigurao je državu svim proizvodima, još pre nego što se zaoštrila situacija između Izraela i SAD sa jedne strane i Irana sa druge i time pokazao odgovornost pravog državnika.

Preteranu i opravdanu brigu predsednika su blokaderi iz redova opozicije pokušali da predstave kao paranoju i tome se smejali, a sada kada se situacija u svetu dramatizuje - pokazalo se da briga nije bila posledica paranoje, već vizionarskog pogleda na politička dešavanja koji je predsedniku omogućio da predvidi nemire i pre nego što su izbili i tako Srbiju osigura potrebnim zalihama.