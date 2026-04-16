Premijer Đuro Macut istakao je danas da je rad Vlade Srbije u proteklih godinu dana bio usmeren na sistemska pitanja od neposrednog značaja za građane, a ne na dnevnu politiku, kao i da je u vremenu velikih globalnih izazova ostala čvrsto usmerena na očuvanje stabilnosti Srbije, sprovođenje reformi i jačanje njenog međunarodnog položaja.

- Godišnjica rada Vlade je prilika da se napravi osvrt na postignuća i odgovorno sagleda šta je u prethodnom periodu urađeno, gde su ostvareni konkretni pomaci, ali i gde je moglo i moralo više. Kao neko ko je po prirodi analitičan i temeljan, a to je i suština moje profesionalne orijentacije, mogu sa punom odgovornošću da istaknem da je rad Vlade bio usmeren na velika, sistemska pitanja od neposrednog značaja za građane, a ne dnevnu politiku - rekao je Macut, navedeno je u saopštenju Vlade.

U vremenu velikih globalnih izazova, ali i složenih unutrašnjih okolnosti, kako je naveo premijer, Vlada je ostala čvrsto usmerena na očuvanje stabilnosti Srbije, sprovođenje reformi i jačanje njenog međunarodnog položaja.

- Dužnost predsednika Vlade preuzeo sam u izuzetno teškom trenutku, kada je društvo bilo duboko podeljeno, a visokoškolske ustanove suočene sa blokadama, što je dodatno otežavalo ukupan društveni i institucionalni ambijent. Uprkos tome, naša puna pažnja bila je posvećena ekonomiji, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj politici i međunarodnoj saradnji, sa jasnim ciljem da se konkretni pomaci osete u svakodnevnom životu građana - dodao je on.

Kako je naveo, očuvana je makroekonomska stabilnost, uprkos brojnim izazovima u Evropi i svetu.

- Vlada je radila na održavanju stabilnih javnih finansija, kontrolisanju inflacije i nastavku rasta plata i penzija, vodeći računa o tome da se zaštiti životni standard građana i sačuva ekonomska sigurnost države - rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, u oblasti zdravstva napravljen je značajan iskorak u dostupnosti savremenih terapija, naročito u onkologiji, uz istovremeno unapređenje zdravstvene infrastrukture kroz nastavak ključnih projekata poput izgradnje Tiršove 2 i rekonstrukcije porodilišta GAK Višegradska, kao i jačanje kadrovskih kapaciteta zapošljavanjem više od pet hiljada zdravstvenih radnika.

- Paralelno s tim, ostvareni su konkretni rezultati u smanjenju lista čekanja, razvoju programa transplantacija, povratku medicinskih stručnjaka iz dijaspore i jačanju međunarodne saradnje kroz pristup programu EU4Health, čime je zdravstveni sistem dodatno osnažen i unapređen - dodao je on.

Kako je rekao, sistemske promene započete su i u obrazovanju, posebno u visokom obrazovanju.

- U tom pravcu pristupilo se ozbiljnoj analizi rada visokoškolskih ustanova i studijskih programa, kroz rad Komisije za analizu upisa i prolaznosti studenata na visokoškolskim ustanovama, sa ciljem da se osavremene fakulteti, unapredi kvalitet studija i osmisle novi, kvalitetniji programi koji će pratiti savremene potrebe društva i tržišta rada. Pokrenuta je i analiza kadrovskih kapaciteta, kao i standarda za praćenje i unapređenje studijskih programa, kako bi obrazovni sistem bio snažniji i pouzdaniji oslonac budućeg razvoja Srbije - kazao je premijer.

Istovremeno, kako kaže, Srbija je dodatno učvrstila svoj međunarodni položaj kroz intenzivniju diplomatsku aktivnost, sa ciljem da se obnove stara, ali i učvrste nova prijateljstva.

- Posebna pažnja posvećena je i unapređenju saradnje sa Republikom Srpskom, kroz realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao i jačanje naučno - obrazovnih veza koje doprinose dugoročnom razvoju i povezivanju srpskog naroda sa obe strane Drine. Paralelno s tim, kroz brojne bilateralne susrete i učešća na međunarodnim skupovima dodatno je unapređena saradnja sa evropskim partnerima, kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je poseban fokus stavljen na jačanje odnosa sa državama Afrike i drugih regiona - naglasio je on.

Kako je naveo premijer, u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture započeti su i intenzivno se realizuju projekti od kapitalnog značaja širom Srbije.

- U toku su radovi na izgradnji auto-puteva, metroa, obilaznica i unapređenju lokalne infrastrukture, što ovaj period svrstava među najintenzivnije investicione i graditeljske periode u istoriji zemlje. Paralelno s tim, realizuje se i projekat Ekspo 2027, koji će značajno doprineti transformaciji Beograda i biti ključan pokretač daljeg razvoja i modernizacije Srbije - rekao je Macut.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje institucionalne odgovornosti i unapređenje efikasnosti sistema, istakao je Macut i naveo da je pojačan fokus na odgovornost nosilaca funkcija, rad institucija i bolju koordinaciju između ministarstava, kako bi proces donošenja odluka bio brži, efikasniji i u potpunosti usmeren na interes građana Srbije.

- Socijalna politika je, takođe, zauzimala važno mesto u radu Vlade. Nastavljeno je unapređenje mera podrške porodicama, penzionerima i najugroženijim kategorijama stanovništva. Posebna pažnja usmerena je na jačanje uslova za stabilan i dostojanstven porodični život, kao osnov dugoročne društvene sigurnosti, ali i na penzionere, čiji su rad i doprinos utkani u temelje naše države, uz jasno opredeljenje da društvo mora da brine o svojim najosetljivijim članovima - naveo je Macut.

Premijer je naglasio da je ponosan na ono što je postignuto, ali i svestan da se deo učinjenog ne vidi odmah u svakodnevici građana i da ovu godinu vidi kao period stabilizacije i postavljanja čvrstih temelja.

- Naš rad bio je usmeren na stvaranje uslova za dugoročne i održive promene, čiji će se puni efekti tek jasnije pokazati. Pred nama je vreme u kojem učinci našeg rada moraju biti još vidljiviji i merljivi u životu svakog građanina Srbije - zaključio je Macut.