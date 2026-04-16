Tokom današnje sednice Narodne skupštine, u okviru uvodnog dela u kojem poslanici imaju mogućnost da postave pitanja nadležnim institucijama, Marinika Tepić se obratila i uputila niz pitanja Javnom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, koji tom prilikom nije ni bio prisutan u skupštinskoj sali.

U svom izlaganju, ona je iznela seriju optužbi na račun tužioca Nenadića, uključujući pitanja o navodnom sastanku sa ministrom Nikolom Selakovićem 25. marta, u danu kada je, kako je navela, bio u toku određeni postupak vezan za Ministarstvo pravde. Takođe je postavila pitanje zbog čega su određene informacije i izjašnjenja objavljivani naknadno ili nisu bili dostupni javnosti u realnom vremenu.

U širem političkom kontekstu, ovaj nastup Marinike Tepić se uklapa u sve izraženije međusobne optužbe i tenzije među blokaderima, koje sve češće prelaze u javne istupe i medijske sukobe.

Mariniki je, izgleda opao rejting, pa je odlučila da napadne svog blokaderskog saborca kako bi privukla pažnju na sebe. To je još jedan dokaz kako se blokaderi međusobno napadaju i potkopavaju. Željni su vlasti i fotelja, ne biraju sredstva i spremni su svakoga da "bace pod vodu", samo da bi ostvarili svoje političke cambicije. Time se nameće jedno logičko pitanje: Šta bi sa ovom zemljom radili kada bi se dokopali vlasti, kada se ovako ponašaju jedni prema drugima?