Lider i poslanik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je danas da će njegova stranka inicirati povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova.

- Slobodna Crna Gora i vi u ZIKS -u, dužnost mi je da vas obavestim da je danas održana sednica predsedništva DNP-a na kojoj sam dobio punu podršku da zajedno sa potpredsednicima, poslaničkim klubom i odborničkim klubovima otpočnemo aktivnosti i kampanju na povlačenju odluke o priznanju tzv. države Kosovo - naveo je Knežević.

Kako je naveo, DNP je, ulazeći u Vladu Milojka Spajića, potpisala koalicioni sporazum da "neće potencirati teme koje nas tobože dele".

- Jedna od njih je bila i Deklaracija o povlačenju odluke o priznanju tzv. države Kosovo na teritoriji Opštine Zeta jer smo hteli da damo doprinos da ova Vlada u jednom evropskom ambijentu stvori demokratske i institucionalne preduslove da se izglasa trobojka kao narodna zastava, da srpski jezik bude normiran kao službeni, da imamo zakon o državljanstvu i da se povede sveobuhvatan dijalog oko spoljne politike države Crne Gore i Vlade Milojka Spajića koja je izrazito neprijateljski nastrojena prema Srbiji, srpskom narodu i njihovim identitetskim, ideološkim i svakim drugim potrebama - naveo je Knežević.

Nakon što je aktuelna većina, naveo je Knežević, potpomognuta DPS-om odbila inicijativu da se na dnevni red uvrsti predlog o izmenama i dopunama zakona o državnim simbolima, prema kojem bi trobojka iz Ustava iz 1905. bila normirana kao narodna zastava i isticala se na zgradi Predsedništva, Skupštine, Vlade i lokalnim samoupravama i nakon što je premijer Milojko Spajić pravio primitivne i nepristojne aluzije na sve građane Srbije, DNP je odlučila da sporazum koji su potpisali, a koji je Spajić izigrao, više ne važi.

- S tim u vezi, DNP će već koliko sutra pokrenuti inicijativu da se na dnevni red uvrsti deklaracija o povlačenju odluke o priznanju tzv. države Kosovo na teritoriji Zete. Odbornički klubovi u kojima DNP participira i vrši vlast na teritoriji Crne Gore će, takođe, pokrenuti ovu inciijativu i predložiti svim koalicionim partnerima da ta inicijativa bude usvojena. Poslanički klub u Skupštini će takođe podneti inicijativu u vidu rezolucije kojom će tražiti da se Vlada Milojka Spajića obaveže da povuče sramnu odluku o priznanju tzv. države Kosovo - rekao je Knežević.

Kako je naveo, za tu odluku će tražiti podršku i Mitropolita Joanikija i Mitropolita Metodija, ali i njegove Svetosti patrijarha Porfirija.

- Vreme je da srpski narod i da većina građana u Crnoj Gori, a njih je preko 75 odsto koji se protive ovakvoj sramnoj odluci, dobiju institucionalnu satisfakciju. Ovo namerno ne radimo pred izbore koji su zakazani za jun 2027. godine, već radimo upravo sada da bi štitili ono što su naši ideološki, izborni i ljudski postulati. Za vreme kampanje sam obećavao da, ukoliko DNP ne bude imala većinu sama u Vladi ili sa koalicionim partnerima, prva spoljnopolitička odluka će biti povlačenje sramne odluke o priznanju tzv. države Kosovo. Nažalost, spoljna politika Spajićeve Vlade je identična, ako ne i gora, od spoljne politike koju su vodili Milo Đukanović i Duško Marković. To nismo tolerisali ni kada je doneta rezolucija o Srebrenici, nismo tolerisali ni kada su donošene antiruske sankcije, niti kada smo poniženi zbog odbijanja da se na dnevni red uvrsti naš predlog da trobojka bude narodna zastava, niti kada su odbili našu inicijativu da srpski bude izjednačen sa crnogorskim u Ustavu, to nismo tolerisali ni kada su najavili da će odbiti zakon o državljanstvu, i zato krećemo u ofanzivu za ostvarenje interesa srpskog naroda i svih onih ljudi koji misle kao DNP, a to je da svako u ovoj državi ima pravo da se oseća punopravnim građaninom i da ne može biti targetiran kao antidržavni element jer traži da se ispuni ono što je zavet i njegovih predaka, ali i zalog za generacije koje dolaze - rekao je naveo je on.

Knežević je dodao da neće odustati i da šalje jasnu poruku da neće odstupiti, a 10. maja će na velikom skupu koji planiraju, tražiti podršku i od stranačkih organa i aktivista.

- Do pobede - zaključio je Knežević.