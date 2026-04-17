Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da blokaderi pokazuju neodgovornost prema svom narodu jer odbijaju da razgovaraju sa ljudima iz svoje države, dok istovremeno odlaze u inostranstvo i, kako je naveo, pljuju državu.

- Ono što je neprihvatljivo je da idete po drugim državama i pljujete sopstvenu državu i građane, stalno jadikujete. Interesantno je da ti isti ljudi koji su spremni da pričaju sa svima u Evropi i svetu, neće da razgovaraju u svojoj državi, neće da vode društveni dijalog koji vodi ka društvenom miru. Logički se nameće pitanje kakva bi država bila kada neće da razgovaraju? Oni potpisuju peticije, traže izbore, a onda kada dobiju poziv od predsednika Republike neće da razgovaraju. Ali će da razgovaraju s Piculom, Gocijem. Ti ljudi pokazuju nedoslednost i neodgovornost. Šta možete sutra da ponudite građanima - rekao je Vučević.

Vučević je podsetio da su blokaderi odbili TV debatu sa predsednikom Vučićem.

- A sad imamo ispod proseka evropskog političara, rekao bih da nije neko ko ima veliku evropsku težinu. Čovek izaziva predsednika suverene države, a onda se ne pojavi nigde. A N1, koji sve vreme organizuje debate kod njih, kada predsednik kaže da dolazi, onda kaže da "neće da im uređuje program". Da nije smešno, bilo bi tragično. Ponavljam, zabrinjavajuće je što "blokaderi" pričaju sa svima, a prave podele u narodu. Jedino im treba verovati kada pričaju jedni o drugima.

Interesantan je momenat, kako je rekao Vučević, kada je predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala sednicu sa tačkom rasprave o poverenju Vladi, oni su to nazvali prevarom.

- Sami su inicirali sednicu, a kada je zakazana, oni kažu da mi nešto radimo. Vi valjda razmišljate o kvorumu. Bez razgovora nema mira u državi, a to nam je preko potrebno. Dijalog nas vodi u nove izbore, ali on mora da postoji i posle izbora. Valjda se kandiduju ozbiljni ljudi. Bojim se da nisu odgovorni. Dijalog nam je nasušno potreban. Na predsedniku je sada da proceni koji je nivo obuhvata aktera tog dijaloga. Nije samo pitanje datuma, već i pozicije Srbije - rekao je Vučević.