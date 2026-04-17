NASTAVAK SEDNICE SKUPŠTINE SRBIJE: Poslanici raspravljaju o 40 tačaka dnevnog reda
U Skupštini Srbije danas se nastavlja druga redovna sednica prolećnog zasedanja, na kojoj poslanici razmatraju objedinjenu raspravu o 40 tačaka dnevnog reda.
Pred poslanicima su brojni zakonski predlozi iz oblasti trgovine, saobraćaja, carinskog sistema, zaštite potrošača, kao i set propisa koji se odnose na sprečavanje trgovine ljudima i upravljanje javnim dobrima.
Na dnevnom redu su i izmene zakona iz oblasti transporta opasne robe, rada carinske službe i istraživanja nesreća u saobraćaju, kao i predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine, sa projekcijom do 2050. godine.
Pored zakonskih predloga, poslanici će razmatrati i odluke iz oblasti kulture, kao i međunarodne sporazume i odluke o radu skupštinskih tela.
Nastavak rasprave
U Skupštini Srbije nastavljena je rasprava nakon izlaganja Milenka Jovanova, a potom je ministarka Jagoda Lazarević govorila o setu zakona koji se odnose na unutrašnju i spoljnu trgovinu. Ona je poslanicima, između ostalog, pojasnila i razloge hitnosti održavanja sednice i značaj predloženih zakonskih rešenja, odgovarajući na pitanja koja je u svom obraćanju postavila poslanica Biljana Đorđević.
Nakon izlaganja ministarke, reč je zatražio i poslanik Pavle Grbović iz poslaničke grupe PSG – SDA Sandžaka – PDD.
Jovanov: Blokaderi znaju šta rade, cilj im je da EU novac ne dođe do građana Srbije
Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov izjavio je, nakon obraćanja poslanice Biljane Đorđević, da blokaderi, kako je naveo, vrlo dobro znaju za šta je namenjen novac Evropske unije koji žele da blokiraju Srbiji. Prema njegovim rečima, u pitanju su sredstva koja su namenjena za škole, bolnice, domove zdravlja i poljoprivredu, dok, kako tvrdi, istovremeno pozivaju EU da taj novac ne ide državi Srbiji i građanima, već da se preusmeri na njihove nevladine organizacije i medije.
– Sami kažu da je to namenjeno za škole, za bolnice, za domove zdravlja i tako dalje, ali istovremeno pozivaju Evropsku uniju da taj novac ne da državi Srbiji, odnosno građanima Srbije, nego da se preusmeri na njihove nevladine organizacije i na Šolakove medije. Oni vrlo svesno traže da novac Evropske unije ne dođe do građana, nego da ide u njihove džepove. Bitno je da građani to znaju i vide da to rade svesno, organizovano i znajući šta rade. Ovo nije slučaj da ne znaju šta rade – oni znaju šta rade – naveo je Jovanov.
Govoreći o drugim pitanjima, Jovanov je rekao da pitanja krivičnih prijava treba uputiti nadležnima, navodeći Zagorku Dolovac i Mladena Nenadića, uz ocenu da poslanici i vlada nisu ti koji o tome odlučuju.
Osvrnuo se i na dešavanja na Medicinskom fakultetu, navodeći da su postojale dve liste – blokaderska i lista drugih studenata. Kako je rekao, blokaderi su tražili posmatrače i uvid u ceo proces, što im je omogućeno, kao i prisustvo pri brojanju glasova, koje je, prema njegovim rečima, bilo javno.
– Dato im je sve što su tražili: posmatrači, uvid u proces, javno brojanje listića, čak i pretres kancelarije prodekana. Tražili su da se izbace štampači – i to je urađeno. Na kraju je rezultat bio 1.044 glasa za studentsku listu i 967 za blokadersku listu. Tada nastaje haos, plakanje i histerija, jer blokaderi nemaju većinu. Pokazalo se ono što smo govorili – nemaju većinu ni među studentima, a kamoli u Srbiji – rekao je Jovanov.
Dodao je da, kako je naveo, "nema te histerije koja može da promeni volju naroda niti, kako je rekao, volju studenata na Medicinskom fakultetu".
Rasprava o tačkama dnevnog reda
U Skupštini Srbije započeta je rasprava o tačkama dnevnog reda u okviru nastavka sednice prolećnog zasedanja, a prva je svoje stavove iznela Slađana Šušnjar iz Socijaldemokratske partije Srbije. Nakon nje, u raspravi se oglasio i Goran Petrović iz Stranke slobode i pravde, a potom i dr Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta – Ne davimo Beograd.
Počela sednica Narodne skupštine Srbije
U 10 časova započela je sednica na kojoj poslanici razmatraju objedinjenu raspravu o 40 tačaka dnevnog reda iz različitih oblasti, a skupštinom predsedava predsednica skupštine Ana Brnabić.
- U sali je prisutno 114 narodnih poslanika, odnosno postoje uslovi za rad, te nastavljamo zajednični načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1 do 40 utvrđenog dnevnog reda - rekla je na početku današnjeg zasedanja Ana Brnabić
Kurir.rs