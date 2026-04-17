Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov izjavio je danas u Narodnoj skupštini, nakon obraćanja poslanice Biljane Đorđević, da blokaderi, kako je naveo, vrlo dobro znaju za šta je namenjen novac Evropske unije koji žele da blokiraju Srbiji. Prema njegovim rečima, u pitanju su sredstva koja su namenjena za škole, bolnice, domove zdravlja i poljoprivredu, dok, kako tvrdi, istovremeno pozivaju EU da taj novac ne ide državi Srbiji i građanima, već da se preusmeri na njihove nevladine organizacije i medije.

– Sami kažu da je to namenjeno za škole, za bolnice, za domove zdravlja i tako dalje, ali istovremeno pozivaju Evropsku uniju da taj novac ne da državi Srbiji, odnosno građanima Srbije, nego da se preusmeri na njihove nevladine organizacije i na Šolakove medije. Oni vrlo svesno traže da novac Evropske unije ne dođe do građana, nego da ide u njihove džepove. Bitno je da građani to znaju i vide da to rade svesno, organizovano i znajući šta rade. Ovo nije slučaj da ne znaju šta rade – oni znaju šta rade – naveo je Jovanov.

Foto: Ilija Ilić

Govoreći o drugim pitanjima, Jovanov je rekao da pitanja krivičnih prijava treba uputiti nadležnima, navodeći Zagorku Dolovac i Mladena Nenadića, uz ocenu da poslanici i vlada nisu ti koji o tome odlučuju.

Osvrnuo se i na dešavanja na Medicinskom fakultetu, navodeći da su postojale dve liste – blokaderska i lista drugih studenata. Kako je rekao, blokaderi su tražili posmatrače i uvid u ceo proces, što im je omogućeno, kao i prisustvo pri brojanju glasova, koje je, prema njegovim rečima, bilo javno.

– Dato im je sve što su tražili: posmatrači, uvid u proces, javno brojanje listića, čak i pretres kancelarije prodekana. Tražili su da se izbace štampači – i to je urađeno. Na kraju je rezultat bio 1.044 glasa za studentsku listu i 967 za blokadersku listu. Tada nastaje haos, plakanje i histerija, jer blokaderi nemaju većinu. Pokazalo se ono što smo govorili – nemaju većinu ni među studentima, a kamoli u Srbiji – rekao je Jovanov.

Dodao je da, kako je naveo, "nema te histerije koja može da promeni volju naroda niti, kako je rekao, volju studenata na Medicinskom fakultetu".