"BLOKADERI SU DOBILI SVE ŠTO SU TRAŽILI I OPET SU IZGUBILI'' Jovanov o nasilju na Medicinskom fakultetu: Pokazalo se da nemaju većinu čak ni među studentima
Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov komentarisao je danas na sednici Skupštine Srbije novi haos i predstavu blokadera koju su izveli na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Jovanov je do detalja objasnio šta se desilo na tom fakultetu tokom izbora za Studentski parlament.
Kako je istakao, blokaderi su dobili sve što su tražili na studentskim izborima, ali su izgubili. A onda su krenuli da prave haos.
- Bila je jedna blokaderska i jedna studentska lista, onih koji su zaista studenti. Blokaderi tražili posmatrače, sprejeve, i tako dalje. Dato im. Tražili su da prisustvuju brojanju glasova. Nađeno rešenje i za to - javno brojani listići. Ni to im nije bilo dovoljno, pa su tražili da pretresaju prodekansku kancelariju. Omogućeno im je. Tražili su da se izbace svi štampači. I to je učinjeno. Došao konačan rezultat - blokaderi izgubili. I onda nastaje haos, plakanje, histerija, jer zamislite blokaderi nemaju većinu. I pokazalo se ono što smo sve vreme govorili da blokaderi, a ni njihovi mentori, nemaju većinu čak ni među studentima. I nema te histerije koja će moći da menja volju naroda - naglasio je Jovanov.
