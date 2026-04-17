Sinoć su na na Medicinskom fakultetu održani izbori za Studentski parlament koji su protekli uz ozbiljne nepravilnosti i incidente.

Ukoliko čitate samo blokaderske medije - ubediće vas da je na ovim izborima bilo krađe, spornih glasačkih listića, neregularnoh brojanja, uslova brojanja, a situacija je kulminirala intervencijom policije i sukobom unutar zgrade fakulteta.

Ukoliko želite da saznate pravo stanje stvari, tu smo da razjasnimo situaciju.

Dakle, na izborima za studentski parlament učestvovale su dve liste: Medicinski krug - neutralna lista, i Sinapsa - blokaderska lista.

Blokaderi su od samog početka insistirali na maksimalnoj kontroli izbornog procesa: tražili su posmatrače, dodatni uvid u proceduru, čak i mogućnost zamene posmatrača tokom procesa.

Svemu što su zahtevali - izašlo se u susret.

Prema pravilima, brojanju glasova prisustvuju isključivo članovi izborne komisije.

I tu je napravljen kompromis jer su blokaderi tražili - vrata su ostavljena otvorena kako bi i drugi mogli da imaju uvid u proces brojanja.

Ni to, međutim, nije bilo dovoljno.

Usledio je zahtev da se izvrši pretres prodekanske kancelarije. Pretres je obavljen. Zatim su blokaderi tražili da se iznesu štampači - i štampači su izneti.

Nakon svega toga počelo je brojanje glasova, koje je trajalo do 1 sat posle ponoći zbog velike izlaznosti.

KONAČAN REZULTAT:

1044 glasova za Medicinski krug

967 glasova za blokadersku Sinapsu

Preostali listići - nevažeći ili neiskorišćeni

Važno je naglasiti: i predstavnici blokaderske liste su ponovo brojali glasove i utvrdili isti odnos. Tek nakon toga počinju nove primedbe.

Prvo se kao problem navodi različita gramaža papira - listići od 100 i 200 grama. Zatim i dve različite nijanse boje listića.

Tvrdnje da su glasovi za jednu opciju bili isključivo na jednoj vrsti papira, a za drugu na drugoj apsolutno nisu tačne.

Uprkos tome, kreće dodatna mobilizacija i pozivanje ljudi.

Zgrada fakulteta bila je zaključana, u skladu sa merama nakon tragedije na Filozofskom fakultetu, i to pravilo se striktno poštovalo.

Medicinski fakultet sinoć

Na fakultet dolazi dekan. Za njim u zgradu ulazi i grupa od oko 15 blokadera, nakon čega situacija eskalira. Traže odlaganje i poništavanje izbora, postaju agresivni, dok dekan pokušava da smiri situaciju.

U periodu između 2 i 3 sata ujutru dolazi do potpune blokade.

Blokaderi ne dozvoljavaju domaru da otključa vrata, niti dopuštaju bilo kome da izađe iz zgrade. Dolazi do fizičkog naguravanja, udaranja vrata i gađanja ljudi.

Važno je istaći: među prisutnima nisu bili samo studenti Medicinskog fakulteta.

Policija interveniše i postavlja kordon. Blokaderi odbijaju da se sklone uprkos višestrukim apelima policije.

Tokom haosa dolazi do razbijanja stakla.

Dve devojke blokiraju izlaz kroz polomljeno staklo i odbijaju da se pomere. Policija ih više od pola sata moli da to učine.

Njihov uslov bio je potpisivanje blanko papira, odnosno dokumenta kojim bi se praktično priznala njihova pobeda.

Članovi izborne komisije odbijaju da potpišu takav sadržaj i potpisuju isključivo prazne papire, kako bi se situacija okončala i omogućio izlazak iz zgrade.

Na kraju, policija izvodi članove izborne komisije napolje i time se incident završava.