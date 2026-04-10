Slušaj vest

Unutar blokaderskog pokreta već duže vreme bukti bespoštedni rat svih protiv svih, a glavni front otvoren je nedavno zbog studentske blokaderske liste, odnosno vetiranja za tu listu. Naime, kako saznajemo, struja okupljena oko profesora Mila Lompara optužuje rivale za lažiranje glasova i političku eliminaciju patriota, dok struja Vladana Đokića - političara donedavno poznatog i kao rektor Univerziteta u Beogradu - sprovodi radikalnu seču kandidata!

Ekipa Vladana Đokića među blokaderima na "Buntu" poznata je pod nazivom "Đokićevi svedoci", dok su pristalice Mila Lompara dobile jednostavan naziv - "lomparisti".

A ti "lomparisti" okupljaju se na Telegram kanalu "Bunt je stanje duha" na kom je iznesena tvrdnja da je poslednje glasanje u Beogradu bilo obična prevara, a na tom glasanju su sa blokaderske liste izbačeni Milo Lompar (o čemu je Kurir prvi pisao), Aleksandar Alek Kavčić, Jovo Bakić, Vladimir Dugalić i mnogi drugi.

Foto: Printscreen

"Llomparisti" su optužili "Đokićeve svedoke" da su falsifikovali glasanje i da zapravo Lompar nije skinut s liste, kao i da su Đokućevi plenumaši listu očistili, od kako kažu "patriota".

"EU fanatici su morali da pribegnu falsifikovanju glasanja. Zato se pronela vest da je Lompar 'vetiran'. Na sreću, patriotsko studentsko krilo koje je nažalost u manjini je otkrilo tu prevaru i Lompar nije 'veteran'. 'Đokićevi svedoci' i njihovi nalogodavci će ipak morati da odlože otvaranje šampanjca i proslavu uklanjanja Mila Lompara sa liste" - piše na grupi "Bunt je stanje duha".

Za sam kraj preselili su se na teren visoke politike i međunarodnih odnosa, pa su pomenuli predsednika Vučića i zvanični Berlin?!

"Obnovu saradnje između Đokića i Vučića će naravno aminovati njihovi zajednički šefovi iz Nemačke. To ne vidi samo neko ko je potkupljen ili glup“, pišu blokaderi.

Takođe, kako saznajemo, "lomparisti" spremaju manevar za povratak Mila Lompara kroz druge gradove. Plan je da se Lompar ponovo kandiduje preko Niša i Kosovske Mitrovice, čime bi se kroz sistem međugradskog vetiranja pokušalo poništiti glasanje beogradskih plenumaša.