Slušaj vest

Političar Vladan Đokić - nekada poznat i kao rektor Univerziteta u Beogradu - iskoristio je svaku priliku da se u javnosti predstavi kao žrtva režima, što mu je očigledno glavna platforma sa koje namerava da dođe do vlasti.

To je potvrdio i u najnovijem intervjuu za nedeljnik Radar u kojem najmanje govori o sopstvenoj odgovornosti za stanje na univerzitetu i za tragediju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a najviše priča o političkom delovanju - sopstvenom, studenata, kao i vlasti protiv njih.

Đokić nije direktno odgovorio da li cilja premijersku ili predsedničku funkciju, već je po ustaljenom običaju pobegao od preuzimanja odgovornosti, rekavši da će studenti i građani odrediti njegovu ulogu.

- Što se tiče eventualne premijerske ili predsedničke uloge, odrediće je studenti i potvrditi građani. Srbiji ne treba još jedan sveznajući autoritet, potrebni su joj stručni, ostvareni ljudi sa integritetom koji su rešeni da se izbore za vladavinu prava i dostojanstven život svakog od nas - odgovorio je Đokić.

Đokić je dao intervju za nedeljnik Radar

Govoreći - sa svoje još uvek zvanične pozicije rektora Univerziteta u Beogradu i redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta - o nedavno održanim lokalnim izborima na kojima je vladajuća koalicija pobedila u svih deset gradova i opština, Đokić je takav rezultat nazvao Vučićevim "izbornim debaklom" i zaključio da su lokalni izbori "pokazali trend, da vlast gubi podršku".

On tvrdi i da su istražne radnje policije unutar Rektorata o okolnostima smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu "predstava" i izraz panike vlasti.

- Sutradan, nakon takvih rezultata, pravi se predstava - policija ulazi u Rektorat. To nije slučajnost. To je panika. Ovo je klasična taktika autokrate u trenutku kad gubi kontrolu, pravi krizu. Menja temu. Umesto da se u javnosti priča o izbornom debaklu, priča se o policiji u Rektoratu. Ali i ta taktika je propala, a panika se nastavlja. Univerzitet je jedinstven, ne ćuti, traži istinu i traži pravdu - izjavio je Đokić.

Plenum - evo šta su Đokić, Sinani i ostali napravili od mladih ljudi Izvor: Kurir

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je neobjašnjivo kako tako obrazovan čovek može da toliko pogreši u sabiranju.

Deđanski: On se od početka sprema za kandidaturu

- Kako je onaj sa 58 odsto izgubio od nekog ko ima 30 ili 35? Kako može biti debakl ako je neko dobio deset od deset utakmica? Ako je neko ko je držao vlast u deset opština i posle izbora dobio novo poverenje da vodi svih deset opština, ne može biti proglašen za gubitnika. To što je takva računica u rektorovoj glavi je zaista neobjašnjivo. Rektor jeste obrazovan, ali ne mora obrazovan čovek da bude pametan čovek. Đokić je živ primer toga. On se od početka sprema za kandidaturu. Neko mu je obećao spolja da će biti nešto i on se toga uhvatio kao pijan plota. Sramotno je što on i posle 15 dana od smrti studentkinje izbegava tu temu u širokom luku, a bavi se svim ostalim stvarima. Meni je porazno što govorimo o čoveku koji je posle smrti deteta otišao na Poljoprivredni fakultet da jede ćevape. Takav čovek nema moralni kredibilitet da vodi bilo šta, a kamoli državu ili univerzitet - smatra Deđanski.

prof. dr Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunardone saradnje

Deđanski naglašava i da rektor Đokić iskrivljeno predstavlja podršku studenata.

- On stalno spominje studente, a njih nema. Od 200.000 studenata, 195.000 baš briga za Đokića i blokadersko-plenumaški deo. Tek nije briga sve njihove roditelje, pogotovo posle smrti djevojke. Ako treba deca od 20 godina da odlučuju šta je dobro u državi, mi smo onda u problemu. Deca su budućnost. Ona treba da uče i da postanu vrhunski stručnjaci i onda da vode zemlju. Ali iskorišćavati decu radi svoje lične propagande, to je najsramnija stvar. Nama je takav čovek na čelu najvećeg i najstarijeg univerziteta i to je naš problem - zaključuje Deđanski.

Govor rektora Đokića: Dokaz političke zoupotrebe tragedije Izvor: Kurir