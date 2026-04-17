Opozicioni poslanik Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije – Novo lice Srbije, praktično je ponovio i potvrdio stavove predsednika Srbije Aleksandra Vučića o strateškom značaju hrane i poljoprivrede u uslovima globalne nestabilnosti, ratova i sve složenije geopolitičke situacije u svetu.

Njegove reči u Skupštini nagrađene su aplauzom od strane opozicionih poslanika, budući da je istakao da će hrana u budućnosti biti "najjače oružje na svetu" i da država mora da stavi poljoprivredu kao apsolutni prioritet.

– Hrana će biti najjače oružje na svetu u budućnosti – hrana! Ako imamo kao država potencijale u smislu poljoprivrednog zemljišta, velikog broja ljudi koji se bave poljoprivredom – milion ljudi danas živi od poljoprivrede u Srbiji. Ne postoji važniji prioritet za državu, pa ne može da bude ni Ekspo veći prioritet od toga, ne može da bude ni fontana ni stadion – rekao je Aleksić.

Foto: Parlament Srbija/You Tube/Printscreen

Ipak, ono čega Aleksić, kao ni malobrojni pripadnici opozicije u Parlamentu, nije bio svestan, a na šta mu je ministar Dragan Glamočić skrenuo pažnju, jeste da je Aleksić upravo potvrdio da je dobro ono što rade predsednik Vučić i državni vrh već mesecima.

– Što se tiče hrane i toga da je hrana jača od oružja, ako me pamćenje dobro služi, a još uvek me služi, to je prvo rekao predsednik Republike Aleksandar Vučić i na tome se radilo, uključujući i robne rezerve i sve ostalo. Kada je reč o Ekspu, ponoviću da je ove godine realizacija budžeta za poljoprivredu veća za 10 odsto, a 2,5 puta veća nego u istom periodu prošle godine. Nije tačno ono što se plasira u medijima da se sredstva poljoprivrednicima ne isplaćuju zbog Ekspa. O tome neka zaključuju građani – naveo je Glamočić.

Nakon ovih reči ministra Glamočića, Aleksić je zaćutao.