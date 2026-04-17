Podsetimo Kusturica je preko kancelarije Zdenka Tomanovića podneo krivičnu prijavu protiv Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije.

Suđenje: Emir Kusturica protiv Andrijane Nešić

Kusturica se nakon završenog ročišta ubrzano udaljio od novinarskih ekipa koje su bile ispred suda.

Advokat Nešićeve Strahinja Vujović kazao je da su za 15. jul zakazana uvodna izlaganja.

- Očekujemo da će sud uzeti u obzir sve ono što će biti istaknuto u uvodnim izlaganjima - ističe advokat.

Andrijana Nešić o tužbi Emira Kusturice protiv nje

Andrijana Nešić ja posle današnjeg ročišta izjavila da nije došlo do mirenja.

- Nismo se izmirili, tako da ćemo se braniti i tražiti pravdu na sudu. Danas je održano ročište za mirenje i zakazano je novo ročište za jul mesec. Usaglasili smo se da nećemo imati proces izmirenja, nije ni Kusturica želeo da se izmirimo, a ni ja, s obzirom da smatram da nisam krivično odgovorna, niti da sam napisla neistinu, tako da ćemo pravdu ovaj put potražimo na sudu - poručila je urednica portala Novosti.

- Po mom mišljenju, ako mene neko tuži i brani mi da obavljam novinarski posao, čime se ja bavim poslednjih 10 godina, smatram da je to udar na mene i smatram da neko želi da mi oduzme hleb, jer ja od toga i živim - kaže Nešićeva.

Ona je podsetila na prvostepenu presudu po tužbi Zdenka Tomanovića.