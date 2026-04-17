Potpredsednik NPS, stranke Miroslava Aleksića, Đorđe Stanković, obratio se tokom sednice u Skupštini Srbije, a svoje obraćanje završio sa ''Srbija pobeđuje''.

Na njegovu ''odjavu'' se nadovezao šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov koji je potom rekao: ''Da, Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje, tako smo izlazili na izbore''.

- Jako je teško pogoditi termin koji bi odgovarao blokaderima. Oni su non-stop na nekim holidejima. Hoćete na leto - oni idu na holidej, hoćete na zimu - oni idu na holidej. Hoćete na jesen, oni opet idu na holidej! Dakle, morate da uzmete kalendar da ispratite sve moguće spojene neradne dane da biste utvrdili kad su oni u Srbiji, kad nisu. Inače, toliko se loše u Srbiji živi da nema letova kad se spoje tri radna dana sa vikendom. Ja zaista ne znam kad će biti izbori. Znam da će biti u nedelju, e sad, koju nedelju, to ne znam. Ako kolega zna da će biti uskoro, ja bih voleo da nam kaže i datum neki, pa da znamo da se spremimo i mi, jer nama još niko ništa nije javio u vezi sa tim. Uglavnom, to da ćemo mi biti u kampanji, pa mi smo stalno u kampanji... i to je razlika između njih i nas - rekao je Jovanov, pa nastavio:

- Oni nikad nisu u kampanji, oni misle da kad napišu nešto na Tviteru, to je kampanja. Nije. Ono što za nas predstavlja novinu, to je da sada konačno i na terenu možemo da vidimo neku političku snagu kakva god ona bila, koja pokušava nešto da radi, ide od vrata do vrata i tako dalje, za razliku od ovih džabalebaroša koji ništa nisu uradili 12 godina, ili 14, pa su ih zato oni koji upravljaju opozicionom scenom u Srbiji i zamenili ovim novim. Tako da sve u svemu, kampanja da li će biti u junu, ili će biti u decembru, ako niste krenuli u nju, već ste dobro zakasnili, čak i ako će izbori biti 27. decembra. Dobro kasnite, ali ne sumnjam ja da vi imate vremena - poklopio je Jovanov opozicionara Stankovića.

On je potom prokomentarisao nasilje blokadera na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

- Što se tiče Medicinskog fakulteta, kad su izgubili na izborima, demonstrirali su ono šta bi hteli da urade i u zemlji. Nisu uspeli tamo, neće uspeti ni u državi. Neka nauče da gube. I to što su im duvali u jedra, i to što su im pričali da su nobelovci, da su oni najveće blago na svetu, pritom, ne govorimo o mladim ljudima, jer nisu svi mladi ljudi studenti, nego govorimo o jednoj grupi agresivnih ljudi koji po svaku cenu kao razmažena derišta moraju da dobiju potvrdu da su oni negde pobedili. Pa, izvinite, imali ste manje glasova od onih koji su zaista pobedili. A onda ste napravili talačku krizu i maltretirali ljude koji su hteli da izađu sa tog fakulteta. I sad dobijaju podršku što su pravili talačku krizu. Nemojte da učite tu decu da budu nasilnici, učite ih da prihvate poraz jer iz tog poraza mogu nešto da nauče. Doduše, vi iz poraza ništa niste naučili, ja mislim da oni u tom slučaju jesu i pametniji i sposobniji od vas i da će učiti - poručio je Jovanov.

Nasilje blokadera na Medicinskom fakultetu Izvor: Kurir