Više od 18 godina posle jednostrano proglašene nezavisnosti, jasno je da pitanje Kosova i Metohije nije zatvoreno poglavlje, uprkos nastojanjima zapadnih centara moći i prištinskih struktura da ga predstave kao završenu stvar. Umesto toga, realnost na terenu i sve glasnija preispitivanja unutar same Evrope pokazuju da je reč o procesu koji ni izbliza nije zaokružen.

Ministar inostranih poslova Češke Petr Macinka otvoreno je rekao da je njegova zemlja bila izložena pritiscima prilikom donošenja odluke o priznanju Kosova. Posebno je apostrofirao uticaj Madlen Olbrajt, naglašavajući da je Prag, gledano iz današnje perspektive, ipak morao da postupi opreznije.

Istovremeno, i u Crnoj Gori su sve glasniji zahtevi da se preispita odluka o priznanju Kosova, a Milan Knežević, lider i poslanik crnogorske DNP, najavio je da namerava da pokrene inicijativu za povlačenje priznanja Kosova.

Istoričar Srđan Graovac upozorava da stranke koje već decenijama upravljaju Evropom ipak neće dozvoliti da se menja odluka o priznavanju nezavisnosti Kosova.

- Umesto toga, oni guraju stav da treba Srbiju da nateraju da ona svojim priznanjem legitimizuje njihove odluke! Evropljani su svesni duboko da su zajedno sa Amerikancima otvorili Pandorinu kutiju 1999. godine bombardovanjem SRJ, a onda kasnije i podrškom nelegalnoj nezavisnosti Kosova. Oni su toga i te kako svesni, a pogotovo kad je počela ruska, kako oni zovu, specijalna vojna operacija. Na tome su videli da se Rusi drže istog principa kojeg se i oni drže, ali nisu odlučili da preispitaju svoje pozicije, niti da ih menjaju, već da čvrsto ostanu na svojim pozicijama i da nateraju Srbiju da prizna i da se saglasi s tom nezavisnošću, da i na taj način Rusiji izbiju iz ruku taj presedan koji su napravili Evropljani. Zato će se što više truditi da utišaju ove glasove u Češkoj, Mađarskoj i Crnoj Gori, ali u bilo gde da se ti glasovi pojave. Međutim, ne mogu da utišaju i ućutkaju sve - naglašava Graovac.

On dodaje da se može sagledati svojevrsna zakonitost po kojoj, kad dođe do promena u određenoj evropskoj zemlji i s vlasti odu oni koji su učestvovali u događajima devedesetih i 2008, kad je proglašena nezavisnost tzv. Kosova, onda dolazi do preispitivanja takvih odluka.

- Zato se može očekivati da će se uvek to pitanje vraćati, jer je očigledno posledica kršenja međunarodnog prava i ne postoji konsenzus na globalnom nivou među velikim silama oko pitanja KiM - zaključuje Graovac.