Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Italije, koja boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji, a u razgovoru je izrazila zahvalnost Italiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji u evropskim integracijama.

Brnabić je podsetila da je Italija dala saglasnost da Srbija otvori sva poglavlja u okviru klastera 3 i dodala da tu podršku naša zemlja i njeni građani izuzetno cene.

Predsednica Skupštine informisala je goste iz Italije da je u toku sednica Narodne skupštine i da se na dnevnom redu nalaze predlozi zakona, kao i izmene i dopune zakona, čije bi usvajanje umogome doprinelo dodatnom usklađivanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

Brnabić je naglasila da Srbija usvaja ove zakone prvenstveno zbog toga što će njihovo potencijalno usvajanje i primena biti dobro za naše građane, ne iz razloga formalnog ispunjavanja propisanih standarda, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Predsednica parlamenta upoznala je članove Odbora za evropske poslove Senata Italije sa ciljevima novoformiranog Operativnog tima za proces pristupanja Evropskoj uniji, kojim predsedava šef misije Srbije pri EU u Briselu Danijel Apostolović.

Prema njenim rečema, ovaj tim, čiji je i ona član, sastaje se jednom nedeljno i revnosno prati sve aktivnosti i obaveze koje sprovodimo, a koje su u vezi sa ostvarenjem strateškog cilja Srbije - punopravnim članstvom u Evropskoj uniji.

Predsednik Odbora Senata Italije Đulio Terci di Sant’ Agata, nekadašnji ministar spoljnih poslova Italije, rekao je da će Italija nastaviti da pruža podršku Srbiji te da će Beograd i Rim nastaviti da sarađuju.