Politika
MINISTARSTVO PROSVETE UPUTILO PROSVETNU INSPEKCIJU NA MEDICINSKI FAKULTET: Tokom narednih dana sačinie zapisnik koji će biti dostupan svim stranama
Ministarstvo prosvete je povodom izbora za studentski parlament uputilo prosvetnu inspekciju na Medicinski fakultet u Beogradu koja vrši hitan, vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove, posebno u delu raspisivanja i sprovođenja izbora za studentski parlament.
Prosvetna inspekcija će u skladu sa svojim ovlašćenjima utvrditi činjenice i tokom narednih dana sačiniti zapisnik koji će biti dostupan svim zainteresovanim strankama.
Ministarstvo prosvete ističe da nasilje i sukobi nisu odlika demokratskih procesa i apeluje na sve učesnike u ovim dešavanjima na smirivanje tenzija, kako bi se omogućilo da inspekcija, u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima, završi započete postupke.
