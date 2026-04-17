Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić se obratila povodom skandala u režiji Zeleno-levog fronta i Evropske partije zelenih koji su održali pres konferenciju u holu Skupštine i pritom vređali i pretili Srbiji.

"Posle relativno dugog i produktivnog dana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, tokom kog smo raspravljali pre svega o predlozima zakona relevantnim za naš evropski put i reforme na tom evropskom putu, ali takođe svaki od tih zakona pojedinačno je izuzetno dobar i koristan i za građane i za privredu Republike Srbije, našla sam za shodno, odnosno morala sam da vam se obratim povodom zaista nečuvenog skandala koji su naši građani imali priliku da vide upravo iz ovog centralnog hola naše najvažnije zakonodavne institucije, Narodne skupštine Republike Srbije, iz centralnog hola institucije koja predstavlja sve građane, svakog pojedinačnog građana Republike Srbije. Šta smo danas mogli da vidimo na pres konferenciji koju je organizovao Zeleno-levi front i na kojoj su učestvovali evroparlamentarci iz Evropske partije zelenih, njihova kopredsedavajuća Vula Ceci i gospodin Kiran Kaf".

Govoreći o pres konferenciji ZLF i Evropske partije zelenih, rekla je:

"Mi smo mogli, poštovani građani Republike Srbije, da vidimo dve stvari. Pod jedan, mogli smo da vidimo kako izgleda demokratija u Republici Srbiji, kako izgleda sloboda govora. Zato što ovako nešto, da vam dođu stranci u vaš parlament, u dom svih vaših građana, i da prete i kritikuju vašu zemlju i odluke većine građana Republike Srbije, vidite, to ne možete da vidite u mnogo parlamenta ni u Evropi ni u svetu. Mislim, čak ni u jednom. A videli ste to. Videli ste kako u toj autokratiji, tiraniji pod Aleksandrom Vučićem izgleda demokratija i sloboda govora".

"Sa druge strane, mogli ste da vidite kako izgleda nepoštovanje jedne zemlje, kako izgleda krajnje nepoštovanje ovog naroda i svih građana Republike Srbije, i kako izgleda zaista nezapamćena diplomatska praksa da dođete u jedan parlament kao gost iz inostranstva i iskoristite govornicu centralnog hola tog parlamenta da kritikujete slobodnu volju građana te zemlje. Ja sam, da budem iskrena, zbog toga i dopustila ovu praksu, dopustila kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije da se ovakve stvari rade, iako one nisu uobičajene. Uobičajeno je da ovaj centralni hol koriste narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije. Predstavnici Zeleno-lavog fronta su ovo uradili već drugi put. Iskoristili su hol Narodne skupštine Republike Srbije da dovedu strance koji se iz hola Narodne skupštine oglašavaju u ime Evropske zelene partije, umesto da se oglase iz centrale Zeleno-lavog fronta. Zato što pričaju u ime sopstvene stranke, a oni nisu poslanici Narodne skupštine Republike Srbije. Ali nikakav problem, da dozvolimo i to.".

"Zbog čega sam dozvolila? Zato što iskreno verujem da je istina i potpuna transparentnost uvek na našoj strani. Na ovoj strani koju predstavlja Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, i poslanička grupa 'Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane'. Zbog toga, zbog transparentnosti. I uspeli smo ponovo. Sve smo videli i svako pojedinačno od njih je sve o sebi rekao. Šta smo čuli mi danas? Pa od Biljane Đorđević i Zeleno-levog fronta, čuli smo kao što smo toliko puta i govorili našem narodu i građanima Republike Srbije, da je njihov primarni interes, da je primarni interes njihove politike da putuju po svetu, opanjkavaju Srbiju i uvek samo i isključivo traže sankcije za Srbiju".

"Pomoću stranaca i stranog faktora hoće da se dokopaju vlasti kad ih već narod u Srbiji neće. Biljana Đorđević je, citiram, rekla da Zeleno-levi front, ti blokaderi, žele da internacionalizuju krizu u Srbiji, to znači, da idu po svetu i pričaju kako je ovde tobož ne znam kakva kriza i neistine o tome šta se u stvari u Srbiji dešava. Da oni koriste svaku priliku koju imaju da odu u inostranstvo i tamo govore o problemima Republike Srbije. Dakle, nemaju oni drugu temu. Ne odu oni u inostranstvo da zamole nešto za građane Srbije, za narod Srbije. Ne odu oni tamo da pokušaju da ubrzaju naš evropski put, kao takozvana proevropska stranka. Ne. Oni idu tamo da bi opljuvali svoju zemlju i kako bi pokušali da izdejstvuju različite sankcije za Republiku Srbiju i naše građane. I priznaje da to danas priča u trenutku dok traje sednica o evropskim zakonima".

"Vidite, ta ista Biljana Đorđević je na kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije, kada smo mi rekli, odnosno ja kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, kada sam rekla da je važna sednica upravo zbog našeg evropskog puta, ona je izgovorila, i citiram: "Nama nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni". Eto, kada dođu ovi evroparlamentarci, onda se oni busaju u grudi kako im je najvažnije da Srbija bude u Evropskoj uniji. E, kada smo iza zatvorenih vrata, onda nam kažu pravu istinu koju nikada ne dele sa europarlamentarcima, a to je da njih ne zanima i čak im nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni. Pa čekajte, je l' vi imate samo sitno sopstvenički interes vaše stranke i toga da dođete na vlast, ili vam je interes Evropska Srbija, reforme u Srbiji i da postanemo bliže članstvu Evropske unije? Pa sasvim očigledno, sitno sopstvenički stranački interes. Nikada Srbije".

"Sada zamislite da takvi ljudi vode ovu zemlju, kada je njima samo važno da izdejstvuju neke kritike i neke sankcije prema svojoj zemlji i ljudima koji žive u Srbiji, našem narodu, svim našim građanima. E to je rekla Biljana Đorđević i ponovo sve sama o njihovoj politici rekla. A šta je rekla gospođa Ceci? Ona je nama dala praktično dve ključne poruke zahvaljujući Zeleno-levom frontu iz našeg parlamenta, parlamenta Republike Srbije. Dve ključne poruke je dala. Prva poruka je da se oni bore, da se oduzmu fondovi, odnosno novac, od građana Republike Srbije i da se daju ti isti fondovi, odnosno taj novac koji su oduzeli od građana Republike Srbije, da se daju onima koji njih podržavaju".

"I koje oni podržavaju, onima koje oni vole, onima koji se svaki put bore da se Srbiji uvedu sankcije i da se Srbija i naš narod kazni, da se time daju ti fondovi. Dakle, da nema više para, evropskih para, za škole, za bolnice, za puteve, za pruge, za naučno-tehnološke parkove, za projekte zaštite životne sredine, za naše vode, za naš vazduh, za naše zemljište, da se to uzme i da se da onima koje oni podržavaju i koje oni vole. To je gospođa Cecu izgovorila zahvaljujući Zeleno-levom frontu iz Narodne skupštine Republike Srbije: "Kaznite građane Srbije. " Mi se, kao Evropska zelena partija, borimo da se građani Republike Srbije kazne zato što se nama ne sviđa njihov izbor, i da se ta sredstva preusmere prema onima čiji bi nam se izbor svideo, koji bi nas svakako, u svakom trenutku, bespogovorno slušali.

"Dakle, da prekinemo sa tom praksom nezavisne, suverene, snažne Srbije. I da iskoristimo evropske fondove za to. To je prva poruka. Nema novca za građane Srbije, ne sviđaju nam se vaši izbori, odnosno kako birate i koga birate, nema više novca za vas, daćemo onima koji nas slušaju. A druga poruka, ironična, je da oni nisu zaboravili građane Srbije. Citiram: "Tu smo da pošaljemo vrlo jasnu poruku da ne zaboravljamo građane Srbije. Pa, poštovana gospođo Ceci, da vas ja informišem o tome šta građani Srbije žele i šta je demokratija, pa vas molim da sledeći put i vi i vaš Zeleno-levi front poštujete građane Srbije i demokratiju u ovoj zemlji. Na poslednjim predsedničkim izborima Aleksandar Vučić je osvojio 2.224.914 glasova. Sledeći kandidat, drugoplasirani, tada Zdravko Ponoš, kandidat čitave Ujedinjene opozicije, je osvojio 698.538 glasova. To je sitna razlika od 1.526.376 glasova. Poštovana gospođo Ceci, to građani Srbije žele. Da li zbog toga vi šaljete poruku iz Narodne skupštine Republike Srbije da želite da ih kaznite i da su zaslužili kaznu, kao što su nekoć zaslužili valjda sami bombardovanje zbog nekih drugih izbora? A na parlamentarnim izborima, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, osvojila je 1.783.701 glas, dok je lista na kojoj je bio Zeleno-levi front osvojila 902.450 glasova. To je razlika od praktično 900.000 glasova. Gospođo Ceci, da li zbog toga želite da kaznite građane Srbije i naš narod, zato što vam se ne sviđa izbor koji su oni napravili?"

"Ja sam bila u poseti mnogim parlamentima širom Evrope, Estoniji, Finskoj, Švedskoj, Italiji, Francuskoj, Holandiji, ali nikada mi na pamet ne bi palo da se iz tih hramova demokratije, gde odluke donose praktično direktni predstavnici te zemlje, čitavog naroda a, svih građana te zemlje, da kažem bilo šta loše o toj zemlji i izborima koje prave njihovi građani. Došli su ovde kao gosti i krenuli dali sebi za pravo, a to im je omogućio blokaderi Zeleno-levog fronta, koji nisu različiti ni od bilo kojih drugih blokadera različitih boja, da nas iz ovog parlamenta vređaju. Valjda da nam iz ovog parlamenta prete, da nam govore kako treba mi da biramo, da oni znaju ko je dobar za Srbiju, ali naš narod ne zna ko je dobar za Srbiju. I da zato što neće da ih sluša, nama treba da se uskrate fondovi, da nema novca za škole i za bolnice, za naučno-tehnološke parkove, za puteve i pruge, za zdravstvo, za životnu sredinu, zato što sva ta sredstva treba da se preusmere ka onima koje oni podržavaju i koji im se sviđaju, zato što bespogovorno slušaju. Istovremeno, ti koji su ih doveli u ovaj parlament i koji su im omogućili da se obrate, su, citiram, ponovili da njima nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni u Skupštini Srbije, zato što što gore po Srbiju, to bolje po njih, i suprotno, odnosno obratno, što bolje po Srbiju, to gore po njih. Hvala vam na tome što ste uradili, još jednom ste pokazali svoje pravo lice i svoju politiku svim građanima Republike Srbije. Hvala onima iz Evropske partije zelenih zbog toga što su pokazali nepoštovanje i što su ovakve poruke poslali upravo iz centralnog kola Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala im što su pokazali da sve što smo govorili, da smo bili u pravu, da njih ne zanima demokratija, da njih ne zanima vladavina prava, da njih ne zanima šta građani Srbije žele ili šta građani Srbije misle, da njih samo zanima da dovedu na vlast silom, pretnjama, sankcijama, da dovedu na vlast one koji će njih slušati, i koji uvek i isključivo rade u njihovom interesu, a ne u interesu građana Republike Srbije".