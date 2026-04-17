- Tužba Kusturice prema Andrijani Nešić je ponovo prikazano kakvi dupli standardi vladaju. Odjednom nema ni Evropske federacije novinara, nema ni ove medijske platforme Saveta Evrope, nema nikoga nigde da kaže: " Čekajte, pa to je uskraćivanje slobode govora, to je kažnjavanje novinara koji se usuđuju da misle drugačije nego taj mejnstrim koji oni žele da nametnu u Srbiji ". Ne zanima ih vladavina prava, ni demokratske norme i standardi - rekla je tokom obraćanja Brnabić i dodala:

- Pa zamislite da ja odem u nečiji parlament i tako pričam o građanima i izboru građana te zemlje. Pa ja odem tamo, odem, pričam o, možda, imamo i teže razgovore sa zatvorenih vrata, ali onda odate poštovanje toj zemlji i tim građanima zato što ste tamo gost. Oni su mislili da su ovde došli, ja ne znam, kao okupator, pa će ovde da nam prete. A Zeleno-levi front se smeje iza njih, ovako vrti, vrti prstima, sav srećan što su valjda doveli nekog ko će ovde da kaže sve najgore o građanima naše zemlje zato što im se ne sviđa kako građani naše zemlje misle, pa će oni valjda da ih prevaspitaju tako što će da im ukinu finansije i sredstva za škole i bolnice - rekla je, između ostalog.