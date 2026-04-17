Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na pisanje blokaderskog N1 o izborima za studentski parlament na beogradskim fakultetima. 

- Kad bloladeri pobede — sve je regularno. Kad blokaderi izgube — vlast je kriva jer nigde ne dozvoljavamo slobodne izbore. Dve vesti koje poništavaju jedna drugu, na istom mediju. Kontradiktornosti njima ne smetaju. Uvek samo kukumavčenje, nasilje i mržnja. Uvek samo laži i opravdanja za njihovu nesposobnost - napisala je. 

Podsećamo, Ministarstvo prosvete je povodom izbora za studentski parlament uputilo prosvetnu inspekciju na Medicinski fakultet u Beogradu koja vrši hitan, vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove, posebno u delu raspisivanja i sprovođenja izbora za studentski parlament.

Blokaderi su danas na pomenutom fakultetu izveli novi haos i predstavu tokom izbora za studentski parlament. 

- Bila je jedna blokaderska i jedna studentska lista, onih koji su zaista studenti. Blokaderi tražili posmatrače, sprejeve, i tako dalje. Dato im. Tražili su da prisustvuju brojanju glasova. Nađeno rešenje i za to — javno brojani listići. Ni to im nije bilo dovoljno, pa su tražili da pretresaju prodekansku kancelariju. Omogućeno im je. Tražili su da se izbace svi štampači. I to je učinjeno. Došao konačan rezultat - blokaderi izgubili. I onda nastaje haos, plakanje, histerija, jer zamislite blokaderi nemaju većinu. I pokazalo se ono što smo sve vreme govorili da blokaderi, a ni njihovi mentori, nemaju većinu čak ni među studentima. I nema te histerije koja će moći da menja volju naroda - naglasio je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov

Kurir.rs

