Jutros od 9 časova ispred Policijske uprave Novi Sad na Bulevaru kralja Petra Prvog održava se protest građana povodom jučerašnjeg incidenta na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Žarka Zrenjanina, kada je došlo do nasilnog ponašanja policije prema starijem Novosađaninu, dok je hteo da prođe pored nekoliko blokadera koji su nezakonito blokirali saobraćaj.

Okupljanje je organizovano u znak nezadovoljstva postupanjem policijskih službenika, a u organizaciji Centra za društvenu stabilnost. Veliki broj građana okupio se ispred zgrade policije, dok je deo ulice ispred PU blokiran, pa se saobraćaj u tom delu grada preusmerava na alternativne pravce.

Protestu prisustvuju i pojedini predstavnici vlasti, među kojima su predsednik SNS Miloš Vučević, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Okupljanju su se pridružili i motociklisti, a atmosfera na terenu se menja kako se broj učesnika povećava.

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, istakao je da policija u ovakvim slučajevima mora da postupa s posebnom pažnjom.

- 99 posto građana Novog Sada želi da živi bez blokada i terora koji nekolicina ljudi sprovodi. Već godinu dana imamo situaciju da se blokiraju saobraćajnice. Normalno je da su ljudi revoltirani. Juče se desila velika nepravda, gde smo videli da je stariji čovek koji je sklonjen sa strane, a čovek koji ga je isprovocirao sa njim se ništa nije desilo. Policija mora da obezbedi normalno kretanje svih Novosađana. Svaki petak u 11.52 zaustave sabraćaj. Policija mora da sagleda kontekst celog događaja i da ljudi koji žele da se normalno kreću ne mogu više da trpe teror. Da li je čovek nekog povredio? Nije! - naveo je Mićin.