Podsećamo, dva policajca legitimisala su starijeg čoveka i nasilno se ponašala prema njemu dok je hteo da prođe pored nekoliko blokadera koji su nezakonito blokirali saobraćaj.

Predsednik Aleksandar Vučić je pozvao Pavlova kog je legitimisala policija, i uputio mu izvinjenje.

- Vama hvala što ste pokazali strpljenje. Za mene je neverovatno da ne bude priveden onaj mladić koji vam je pretio samo zato što ste hteli da pređete ulicu. Ja se nadam i verujem da taj mladić nije imao zlu nameru. Ja vas molim da oprostite i meni i državi, a nama ostaje da se borimo protiv toga. Od mene imate najveće poštovanje, samo vas molim da prihvatite moje izvinjenje - rekao je predsednik gospodinu.

Pavlov kaže da je neverovatno da mora predsednik da ga zove, i ističe da je nezadovoljan postupanjem policije.

- Mene je sramota što ste vi uznemireni zbog našeg lošeg postupanja, molim vas da prihvatite izvinjenje - rekao je Vučić, na šta je gospodin rekao da su svi uznemireni, i da su na glasanju pokazali šta misle.

- Ja neću nikome da se svetim, ali molim vas da zamolite članove svoje porodice da prihvate izvinjenje. Još jednom oprostite, sve najbolje želim vama - kazao je predsednik.

Vučević kaže da je neverovatno da predsednik republike mora da prihvata teret za sve, i kaže da su ogromna većina policajaca čestiti ljudi, i da su izdržali strahovite napade prethodnih 17 meseci.

- Ali postoje ljudi i tamo koji učestvuju u blokadama i opstrukcijama. Ovo što je predsednik rekao, čovek je prelazio na pešačkom prelazu na zeleno! Njega napadaju što prelazi na pešačkom prelazu, napadaju ga blokaderi, ovaj Dizdar je organizator, on je prisutan na svim skupovima. Napada čoveka koji je mnogo stariji od njega. Njih nije briga da li je neko bolestan, Dizdar ga napada, a onda policajac ne zaštiti Mirka Pavlova, nego njega procesuiraju. Kakva je to pravda, za šta se oni bore - zapitao je Vučević.

Vučević kaže da je isti policajac koji je maltretirao Mirka ranije pozdravljao blokadere ispred osnovne škole.

- Imate pravo na svoje stranke, pokrete, nemate pravo da nam blokirate kretanje! I u pravu je Mirko, država to mora da omogući, država mora da radi svoj posao. A ko neće da radi svoj posao, onda treba da bude sklonjen i da dođu ljudi koji rade svoj posao - rekao je predsednik SNS.

Gospodin Pavlov je još jednom pozvao državu da primenjuje zakon, i rekao je da je njegova unuka studentkinja koja je prošla kroz pakao tokom blokada.