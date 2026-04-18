"GRAĐANIMA JE DOSTA BLOKADERSKOG NASILJA!" Oglasila se ministarka Mesarović nakon protesta u Novom Sadu (FOTO)
Građani su pokazali stav, naglasila je danas potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović povodom skupa ispred policijske uprave u Novom Sadu.
- Građanima Novog Sada je dosta blokaderskog nasilja i nemogućnosti da vode normalan život! Zato su danas u svom gradu pokazali stav i rešenost da ne dozvole bilo kome da ih maltretira - napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.
Podsetimo, jutros ispred Policijske uprave Novi Sad na Bulevaru kralja Petra Prvog održan je protest građana povodom jučerašnjeg incidenta na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Žarka Zrenjanina, kada je došlo do nasilnog ponašanja policije prema starijem Novosađaninu, dok je hteo da prođe pored nekoliko blokadera koji su nezakonito blokirali saobraćaj.
