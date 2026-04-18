Povodom incidenta koji se dogodio juče na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i ulice Žarka Zrenjanina, kao i postupanja policijskih službenika, Policijska uprava u Novom Sadu obaveštava javnost da je preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti svih učesnika u događaju.

- Nakon pokušaja prelaska ulice na obeleženom pešačkom prelazu šezdesetšestogodišnjeg građanina iz Sremskih Karlovaca, koji je negodovao zbog blokiranja raskrsnice, policijski službenici su ga, u cilju sprečavanja narušavanja javnog reda i mira, izdvojili, legitimisali i upozorili na ponašanje.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, policija je identifikovala tridesetosmogodišnjeg Novosađanina koji je verbalno napao ovog građanina, nakon čega je obavljen razgovor i dostavljen izveštaj tužilaštvu.

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP-a obavili su razgovor sa dvojicom policijskih službenika koji su intervenisali u ovom slučaju, o čemu je obavešten i nadležni tužilac koji se izjasnio da u njihovom postupanju nema elemenata krivične odgovornosti.

Zbog utvrđenih propusta u radu, protiv dvojice policijskih službenika podneta je inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, dok je jedan od njih privremeno udaljen sa dužnosti do okončanja postupka - istaknuto je u saopštenju MUP-a.

Podsećamo, juče se u Novom Sadu dogodio nezapamćeni skandal, kada su policijaci maltretirali i primenili silu nad starijim sugrađaninom koji je samo želeo da stugne do svoje zgrade, a nekoliko blokadera koji su blokirali saobračaj nisu mu dozvolili da prođe preko pešačkog prelaza

Jutros od 9 časova ispred Policijske uprave Novi Sad na Bulevaru kralja Petra Prvog održava se protest građana povodom ovog incidenta i nasilnog ponašanja policije prema starijem Novosađaninu. Protestu prisustvuju predsednik SNS Miloš Vučević, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Okupljanju su se pridružili i motociklisti, a atmosfera na terenu se menja kako se broj učesnika povećava.

Predsednik SNS Miloš Vučević posetio je danas Mirka Pavlova, čoveka kog je policija zaustavila i privela zato što je pokušao da prođe kroz nelegalnu blokadu u Novom Sadu. Tokom razgovora se telefonski uključio i predsednik Aleksandar Vučić, koji se izvinio Pavlovu.