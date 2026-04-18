Branislav Ristivojević, visoki funkcioner DSS, nije birao reči kada je govorio o svojim koalicionim partnerima iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS).
"KO IM JE KRIV ZA TO... NE PADA SNEG DA POKRIJE BRIJEG" Novi haos u opoziciji, poslušajte šta funkcioner DSS govori za POKS (VIDEO)
Snimak njegove izjave objavio je na društvenim mrežama Uroš Piper, bivši medijski koordinator Novog DSS.
- Ko je kriv tim ljudima iz POKS-a što su se podelili, ovih troje, i napustili klub. Na kraju krajeva, jedan je bivši SPS-ovac, ovaj Braunović. Tako da bi oko njegove političke doslednosti mogli da razgovaramo - rekao je Ristivojević.
On kaže da će ostaviti svakoga da se pokaže kakav je.
- Ne pada sneg da pokrije breg, nego da zverke pokažu svoj trag - rekao je Ristivojević o svojim koalicionim partnerima.
