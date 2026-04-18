Lider stranke Dosta je bilo Saša Radulović gostovao je u podkastu Vladimira Pavićevića i govorio o predstojećim izborima u Srbiji.

Čovek koji više od godinu dana na sve načine pokušava da se infiltrira među studente, sada više to i ne krije.

On je, naime, tokom gostovanja u ovom podkastu otkrio svoje namere: glasaće za studentsku listu, iako im je ideolog Vladan Đokić ali sa jasnim ciljem - da ih posle sve smeni!

rektor Vladan Đokić

- Recimo da izaberu ovog nesrećnog rektora i čitavu ovu bulumentu, opet mi je nebitno, jer ja ću njih da smenjujem posle tih izbora - rekao je Radulović.

- Apsolutno ću glasati! Zato što ću njih da smenjujem posle ovih izbora, zato što mislim da su nesposobni i biće mi lako da ih smenim jer će morati neke izborne uslove da poprave jer više neće biti batinaša po ulicama - naglasio je Radulović.

Ono što je zanimljivo je da je spomenuo i reformu u medijima, što aludira na slučaj u Mađarskoj kada je Peter Mađar na državnoj televiziji rekao kako će im zabraniti dalje emitovanje emisije, budući da se njihova politika kosi sa njegovim stavovima.

On bi, kako je i rekao tokom svog izlaganja - promenio politiku, počev od N1, ali i RTS-a, Pinka itd.

- Čudno mi je kad imam ozbiljne ljude sa ozbiljnim iskustvom u politici kako govore kako je to mačka u džaku....koja mačka u džaku? Radi se o smeni ove vlasti - rekao je Saša Radulović.