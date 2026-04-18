Iako se čini da je Srbija u neprekidnoj, dugoj predizbornoj kampanji bez predaha, stiče se utisak da se ovih dana stvari zaoštavaju. Društvene mreže "gore" od funkcionerskih obraćanja i pozicije i opozicije, kao da je i Srbija već uveliko ušla u izbornu arenu, iako izbori nisu ni raspisani? Ko je već krenuo u trku, a ko još glumi da ne učestvuje? Čini se da je mnogo stvari sporno... Ne znamo u koliko "kolona" će izaći opozocija kao i ko je na spisku Studentske liste.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, bili su Đorđe Dabić, državni sekretar ministarstva za brigu o porodici, Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS-a, Gordana Čomić, političarka i Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke.

- Svaka ozbiljna politička stranka, gleda da bude u kampanji konstantno, odnosno u direktnom kontaktu sa građanima. Takođe mora da se trudi da na pravi način prezentuje rezultate svoje politike kao i ono što je građanima još važnije, ono što tek treba urade. Prema tome, mi smo konstantno na terenu i konstantno u kampanji sa građanima, svaki dan - kaže Dabić.

Kako kaže, stranačke aktivnosti se najčešće organizuju vikendom i tada se funkcioneri sa štandova direktno obraćaju građanima.

- Sve je to praksa koju je 2014. godine uveo predsednik, ja mislim da je to to dobro za nas. Opozicija na svaki način pokušava da omalovažava i to jeste nešto što je njihov manir. Oni su sada u situaciji da se parlamentarna opozicija sukobljava sa pokretom koji je van parlamenta. Studenti će verovatno uspeti da preuzmu deo birača koji su nekada podržavali parlamentarnu opoziciju - rekao je Dabić.

"U Srbiji je u poslednjih godinu ipo dana trajala borba u opozicionom delu"

Ibrahimović objašnjava da su vandredni izbori dobri jer se njima pravi uvid ili presek stanja, i sa njima se može videti šta je urađeno do sada.

- Sa njima i opozicija može da pokaže da li ima podršku ili drugu alternativnu politiku a kao duštvo možemo da počnemo da razmišljamo zrelije. Kada imate odgovorne političare oni vam u svojoj kampanji govore o svojoj politici, idejama, platfori i o tome gde vide Srbiju za 5, 10 ili 15 godina. Na kraju, moraju da daju i odgovore na to kakve su posledice tih politika kako bi građani doneli odluku kome bi dali glas - objašnjava Ibrahimović.

Kako kaže, u Srbiji je u poslednjih godinu ipo dana trajala borba u opozicionom delu. Navodi da se borba dešavala između klasične opozicije i studenata.

- Poslednji izbori su pokazali da se vodi borba za isto biračko telo u tom opozicionom političkom prostoru, specifično između Studentske liste i klasične opozicije. Mislim da bi bilo veoma poželjno da Studentska lista legitimiše svoju politiku, da nam kažu da li jesu za EU ili nisu i kako vide Srbiju u narednim godinama. Lokalne izbore možemo gledati kao tendenciju - rekao je Ibrahimović.

Čomić navodi da ne postoji revolucija bez političke stranke.

- U Srbiji imate milion i 600 hiljada ljudi koji ne podnose vlast, ali oni nemaju političku artikulaciju, dok ne dođe trenutak da neka politička organizacija ponudi artikulaciju i preuzme odgovornost, dok se emocija sa ulice ne pretvori u glasove, do tada ćete imati ulaženje u gabulu vlasti. U Srbiji niko ništa ne čita, svi sve znaju. Narodni poslanik je dužan da pri ulasku u salu registruje svoje prisustvo elektronskom karticom u elektronskom sistemu, on je takođe dužan da obavesti sekretarijat i predsednicu narodne skupštine da neće prisustvovati sednici i razloge za to - rekla je Čomić i zatim dodala:

- To je pravilo za sve narodne poslanike, vi onda tog dana znate ko od poslanika ne prisustvuje sednici i zašto. Igra sa kvorumom je popularna u svim skupštinama, kada ne možete da postavite političko pitanje, onda postavljate tehničko pitanje. Ipak, ovo pitanje ima težinu jer razrađuje gabolu vladajuće koalicije. Ako im zameramo što to koriste, to nije korektno, svako bi to iskoristio da su na njihovom mestu - objasnila je Čomić.

"Kada bi opozicija imala kvorum, ona ne bi bila opozicija"

Kako kaže Gajić, kada bi opozicija imala kvorum, ona ne bi bila opozicija.

- Demokratsko pravo manjine jeste da može da otvori to pitanje u parlamentu, u demokratskom društvu bi bilo fer da većina obezbedi taj kvorum. Inače je ta mogućnost koja postoji po zakonu besmislena, ako nikada neće obezbediti kvorum onda to ne treba da stoji kao mogućnost. Naravno da se oni ne nadaju da će da obore vladu, nego je to prilika da opozicija kaže šta ima o toj vladi i da većina bude primorana da odsluša to nekoliko dana, i kritiku i uvrede i sve ono što ide u našem parlamentu - naveo je Gajić

"Pošto opozicija nije jedinstvena, skupili su potpise ali su mislili da je neka podvala kada je Ana Brnabić zakazala sednicu. Opozicija je u lošim odnosima između sebe." rekao je Gajić.

